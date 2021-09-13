Як вибрати парфуми для осені: актуальні аромати сезону 2021

Найкращий спосіб позбутися осінньої нудьги й не впасти в депресію — підібрати нові «смачні» парфуми. Нотки стиглих яблук, дозрілого винограду або теплої ванілі підіймуть настрій та налаштують на потрібний лад. У чому особливості осінніх ароматів та які парфуми в тренді цього сезону, читайте в статті.

Чим пахне осінь

Квіткові, тропічні та свіжі морські акорди, такі бажані влітку, восени змінюються теплими нотами бурштину та прянощів. Як показує практика, більшість клієнтів інтернет-магазинів, таких як «Парфумс», у міжсезоння прагнуть вибрати стійкий насичений аромат, в який хочеться закутатися з головою. Саме це враховують парфумери під час створення формули чергового шедевра, призначеного для осені.

На думку експертів, у вересні домінують м’які теплі нотки втомленого сонця і стиглих фруктів, жовтень просякнутий солодкою ваніллю і кавою, а листопад — час для привабливих ароматів шипру та деревини, яким вологість і прохолода допомагають звучати ще благородніше і розкішніше. Чудово доповнюють осінній «букет» кардамон і кориця, гіркувато-цитрусові та квіткові нотки лілії, мускусу і мандарина.

Популярні аромати для жінок

Найкращі осінні парфуми наповнені духмяними прянощами та спеціями. Вони більш чуттєві, досить глибокі, насичені й розкриваються протягом усього дня.

L'interdit Eau de Parfum Rouge від Givenchy — найкраще вираження чуттєвості й пристрасті. Хитросплетіння жасмину й троянди з нотами сандалу і пачулі, імбиру і червоного апельсина роблять аромат пікантним і неймовірно сексуальним.

— найкраще вираження чуттєвості й пристрасті. Хитросплетіння жасмину й троянди з нотами сандалу і пачулі, імбиру і червоного апельсина роблять аромат пікантним і неймовірно сексуальним. Black Opium Extreme — нове прочитання культового аромату від Yves Saint Laurent, що, наче блискавка, розпалює пристрасть яскравими нотами чорної кави, какао, стиглої вишні та груші, доповнюючи їх ароматом пачулі та білих квітів. М’якого шлейфа демонічному еліксиру надають бурбонська ваніль і жасмин.

— нове прочитання культового аромату від Yves Saint Laurent, що, наче блискавка, розпалює пристрасть яскравими нотами чорної кави, какао, стиглої вишні та груші, доповнюючи їх ароматом пачулі та білих квітів. М’якого шлейфа демонічному еліксиру надають бурбонська ваніль і жасмин. Tobacco Vanille від Tom Ford — парфуми, що протягом багатьох років не втрачають актуальності. Терпкість тютюну і запашного перцю в поєднанні з нотами ванілі, какао та бобів тонка стала вишуканою класикою для міжсезоння.

— парфуми, що протягом багатьох років не втрачають актуальності. Терпкість тютюну і запашного перцю в поєднанні з нотами ванілі, какао та бобів тонка стала вишуканою класикою для міжсезоння. Twilly Eau Ginger від Hermes — елітна парфумована вода для творчих і пустотливих дівчат. Своїм сонячним пряним ароматом з нотами кедра, зацукрованого імбиру та півонії вона підійме настрій навіть у найпохмуріший день.

Популярні аромати для чоловіків

Для мужньої половини людства, як і для жінок, одягнутися у вишуканий аромат — один з найкращих способів красиво зустріти осінь.

Burberry Hero — ідеальна деревно-пряна композиція «для нього», що вабить нотами бергамота, гірського кедра, ялівцю та чорного перцю. Автор аромату Рікардо Тіші назвав своє творіння «силою тваринного світу» — втіленням мужності, незалежності та неймовірної енергії.

— ідеальна деревно-пряна композиція «для нього», що вабить нотами бергамота, гірського кедра, ялівцю та чорного перцю. Автор аромату Рікардо Тіші назвав своє творіння «силою тваринного світу» — втіленням мужності, незалежності та неймовірної енергії. Dior Sauvage Elixir — мабуть, один з найбільш мужніх і спокусливих ароматів цієї осені. Чарівний коктейль кориці, кардамону і свіжої лаванди доповнений нотами загадкової амбри та містичного ладану.

— мабуть, один з найбільш мужніх і спокусливих ароматів цієї осені. Чарівний коктейль кориці, кардамону і свіжої лаванди доповнений нотами загадкової амбри та містичного ладану. The One Eau de Parfum Intense від Dolce & Gabbana — теплий, м’який та неймовірно об’ємний, наче кашеміровий светр. Поєднання нот кардамону, кашмерану та шкіри ідеально доповнять образ і підкреслять витончений смак.

— теплий, м’який та неймовірно об’ємний, наче кашеміровий светр. Поєднання нот кардамону, кашмерану та шкіри ідеально доповнять образ і підкреслять витончений смак. L'homme Idéal Extrême Guerlain — п’ятий найтепліший аромат серії L'homme Idéal. Вологе листя і димні сухофрукти, тепла кориця та люльковий тютюн, боби тонка, пачулі, сливи й кориця поєдналися у чудовий аксесуар до шкіряної куртки або класичного кашемірового пальта.

Бажаємо ароматної та затишної осені!

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