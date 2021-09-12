15 вересня 2021

В одного каліфорнійського фермера були цуценята, яких він вирішив продати. Він клеїв вже останнє оголошення, коли раптом до нього підійшов хлопчик років семи або восьми.

- Містер, я хотів би купити у вас одного цуценя, — сказав хлопчик.

- Добре. Тільки ці цуценята породисті і коштують вони недешево, — відповів фермер.

Хлопчик задумався на секунду, потім запустив руку в кишеню і запитав:

- У мене є 39 центів. Я міг би за ці гроші хоча б подивитися на них?

- Звичайно, — відповів фермер і неголосно покликав: — Доллі, до мене!

З будки вибігла собака, за якої бадьоро кинулися четверо цуценят. Очі хлопчика засвітилися від щастя. Коли все собачки підбігли до огорожі, хлопчик раптом звернув увагу на ще одне цуценя. Той, припадаючи на задню лапу, ледве встигав за своїми спритними родичами і з боку здавався якимось смішним і незграбним.

- Я б хотів мати таке цуценя, — рішуче сказав хлопчик, вказуючи фермеру на хромоножку.

- Ти впевнений, синку, що тобі потрібен саме цей хлопець? — здивовано запитав юного гостя фермер. — Адже він вже точно не зможе швидко бігати за тобою.

- А мені це і не потрібно зовсім. — Хлопчик підняв ліву штанину, і фермер побачив акуратний протез.

- Бачите, містер, я теж не можу швидко бігати. Мені просто потрібен хтось, хто буде мене розуміти … Скільки я вам за нього винен?

- Ніскільки. — Ледве стримуючи нахлинули сльози, старий фермер взяв притихле цуценя і простягнув його хлопчику. — За любов грошей не беруть …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.