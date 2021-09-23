Дизайнерка інтер’єрів королівської родини Великобританії створила будинок Linden Luxury Residences у Києві

Британська дизайнерка Келлі Хоппен створила свій перший проєкт в Україні — концепцію внутрішнього оформлення найдорожчого будинку в Києві — Linden Luxury Residences.

Linden — житло преміум-класу, яке знаходиться на Липках, в найпрестижнішому та найдорожчому районі столиці. Це проєкт, який реалізує девелоперська компанія Budhouse Group. Наразі ведуться роботи з підготовки введення будинку в експлуатацію.

Девелопер Linden Luxury Residences вибрав компанію Kelly Hoppen Interiors у зв'язку з багатим досвідом роботи студії в люксовому сегменті.

Келлі Хоппен вважається одним з найвпливовіших дизайнерів Великобританії, серед її клієнтів — королівська сім'я, Хілларі Клінтон, Елтон Джон, Вікторія та Девід Бекхем, студія Walt Disney та інші. Вона проєктувала приватні резиденції, яхти й літаки, а також реалізовувала комерційні проєкти, зокрема готелі та ресторани. Також дизайнерка зі світовим ім'ям випускає під власним брендом меблі й декор для дому.

Особливість дизайну Хоппен — в оригінальній та лаконічній стилістиці, яку називають «нейтральною розкішшю». Сама Келлі характерною рисою своїх робіт називає елегантність. Кінцевий результат, на думку дизайнерки, повинен витримати випробування часом, тобто сьогодні й завжди виглядати шикарно, просто та витончено, поєднуючи епохи та стилі.

Резиденції Linden Luxury Residences будуть відповідати головному стилю Келлі Хоппен. Різні відтінки сірого кольору в інтер'єрі доповнюються вінтажними й сучасними деталями. Незвичайне поєднання дозволить створити ексклюзивний дизайн для апартаментів Києва.

За версією головної Всеукраїнської будівельної премії iBUlLD-2019, Linden Luxury Residences був визнаний «Кращим житловим комплексом класу Luxury» та оголошений «Кращим проєктом житлової нерухомості України» в національній Премії в області нерухомості CP Awards 2020.

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter