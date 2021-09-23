Що спільного між замахом на Шефіра і життям багатьох чиновників з оточення президента: версія Андрія Єрмолаєва

Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра 22 вересня залишається топтемою в ЗМІ та блогосфері. Версії причин події множаться. Одну з них — про кримінальний характер замаху — проаналізував політичний аналітик Андрій Єрмолаєв.

«А що, якщо це все-таки кримінальний бізнес? — пише в Facebook Андрій Єрмолаєв. — Поки в медіа «розгойдуються» дві версії події з першим помічником («привіт від олігархів» і «російський слід»), замовники реального замаху можуть опинитися у вигідному становищі. Адже якщо і будуть шукати по-справжньому, то в інфо-політичному полі все одно буде завіса двох вигідних владі версій. А значить, ці версії можуть бути вигідні й цим замовникам (повторюся, «якщо все-таки кримінальний бізнес»). Нові спроби звести рахунки з окремими представниками влади тепер можна «вбудовувати» в істерику, що почалася. Чим це загрожує? Тим, що спроби можуть бути продовжені, і загроза життю для людей «з оточення» — тільки посилиться.

Давно вже методи зведення рахунків у стилі 90-х не були такими відвертими. Стволи, машини, траса, засідка… Це, звичайно, і правда схоже на знак-послання.

Але може бути все ще простіше. Відносини «влада-бізнес», атмосфера та склад політики настільки деградували, що наркотики та алкоголь за кермом, кеш в оплаті політичних послуг, переділ і розпил у сфері «тіньової економіки» (контрабанда, гральний бізнес, відкати та «кришування») — все це стало таким же примітивним і відвертим, як 25−30 років тому. А які відносини, такі й розборки, помста, зведення рахунків.

Це добре, якщо те, що сталося з першим помічником, — випадок, виняток. А якщо початок нового ланцюга подій?

Щоб дати відповідь на це запитання, потрібні відповіді на зовсім інші запитання:

— боротьба з контрабандистами — це дійсно «детінізація» чи банальний переділ?

- величезні відкати з «Великого будівництва» та монополія «будівельного консорціуму» у тендерах — злі домисли критиканів або проста правда нової корупції?

- переділ власності в АПК і махінації з землею — страхи або реальні процеси, що почалися після «відкриття» ринку землі?

- корупція в ПЕК (газ, вугілля, постачання нафтопродуктів, …) — вигадка журналістів або повсякденна реальність?

Таких запитань ще з десяток. І від відповіді на ці запитання, судячи з того, що сталося, може залежати доля і життя багатьох топчиновників «з оточення».

Правда, чого їм хвилюватися. Адже всі підозри — це брехня та домисли. І вони можуть спокійно займатися «політикою трансформації».

Правда ж?

P. S. Побутові та наволочні версії, як і «постановки» — не розглядаю. З етичних міркувань. Просто не допускаю думки про це", — написав Андрій Єрмолаєв.

Раніше колишній в. о. міністра внутрішніх справ генерал Михайло Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» назвав цей замах «дивним».

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