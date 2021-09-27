З чого розпочати ремонт в новобудові, щоб все йшло за планом

Купуючи квартиру в новобудові, перше питання, що постає перед новими господарями — як швидко та якісно зробити ремонт під ключ у Львові, щоб отримати результат, який повністю вас задовольнить, дослухайтесь до порад експертів, які щедро діляться своїм досвідом.

Дизайн-проєкт

Попри масштаби ремонту та площу приміщення, в першу чергу необхідно зробити дизайн-проєкт. Не слід нехтувати даним етапом, адже від проєкту багато в чому залежить успіх майбутнього ремонту.

Візуалізація простору, деталізована інструкція його відтворення

Перш ніж розпочати ремонт квартирі в новобудові, слід уявити, якою ви хочете її бачити. Всі деталі інтер’єру, оздоблення необхідно візуалізувати в проєкті, аби розуміти, як це все виглядатиме в реальності.

Детальний проєкт охоплює:

• планування майбутніх кімнат, зокрема їх оздоблення в кольорі;

• креслення з замірами приміщень, деталізацію інженерних комунікацій;

• плани монтажу підлоги стін;

• розміщення техніки, меблів;

• схеми розташування вентиляції, кондиціонерів тощо.



По суті, це готова схема, по якій буде працювати підрядник, щоб створити інтер’єр вашої мрії.

Технічні особливості втілення дизайну в новобудові

Перш ніж дати волю своєму творчому потенціалу, зверніть увагу на такі моменти:

• Наявність опорних стін. Їх переносити не можна, тому робити перепланування слід з урахуванням цих особливостей квартири.

• Місце розташування сантехніки. Розробляючи проєкт, потрібно відштовхуватись саме від цього, оскільки перенести ванну чи унітаз зазвичай не має можливості.

• Шумоізоляція, гідроізоляція. Не слід нехтувати ними, особливо якщо мова йде про багатоповерховий будинок.

• Час ремонту. Не забувайте, що шумні роботи доставляють дискомфорт сусідам. Тому варто не тільки дотримуватись законодавства, але й домовитись з навколишніми про перерви на денний сон дитини, наприклад, чи тишу по вечорах. Так ви збережете добросусідські відносини.

Оптимальна послідовність ремонтних робіт

Щоб нічого не довелося переробляти, запам'ятайте вірну послідовність ремонтних робіт:

• Складання проєкту, кошторису.

• Демонтаж стін, якщо плануєте перепланування.

• Розведення електромережі, встановлення каналізації, сантехнічних труб, проведення вентиляції.

• Вирівнювання, штукатурка стін, стяжка підлоги.

• Чистова обробка стелі, стін (фарбування, поклейка шпалер), покриття підлоги.

• Встановлення міжкімнатних дверей.

• Генеральне прибирання квартири.

• Встановлення освітлення, техніки, меблів.



Правильний розподіл етапів — важлива частина ремонту. Якщо хочете перекласти цей тягар на плечі майстрів — звертайтеся до професійних будівельників. Вони допоможуть з дизайном, закуплять якісні матеріали, самостійно їх привезуть та виконають усі роботи у потрібній послідовності.

Вибір виконавця

Зробити ремонт в новобудові з нуля своїми руками неможливо, навіть якщо ви вмієте класти плитку чи знаєтесь на електриці. Тому варто підшукати досвідчену команду. Обираючи виконавця, ознайомтеся з проєктами, які вона вже втілила в життя, поговоріть з клієнтами компанії.

Щодо витрат, доцільніше обирати фахівців, які виконають одразу всі роботи під ключ: починаючи з розробки проєкту та закінчуючи здачею вже готової квартири. Так значно простіше запланувати час ремонту і визначитись із бюджетом.



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