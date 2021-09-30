Безвіз у нас не відберуть, але диму без вогню не буває, — Клімкін про чутки з ЄС

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував інформацію про дискусію в Євросоюзі з приводу можливого припинення безвізового режиму третім країнам, у тому числі й Україні.

«Безвіз в нас не заберуть — тут можна заспокоїтися, — пише Павло Клімкін на своїй сторінці у соцмережах. — Коли надавався безвіз, ми прописали чітку процедуру на випадок, якщо загроза стане реальною.

«З нічого» такі рішення не прийматимуться. Але диму без вогню не буває. Спекуляції не пусті.

Деякі країни Євросоюзу, включаючи, до речі, Німеччину та Францію, хочуть натиснути на балканські країни. Там зовсім в глухому куті погодження спільної заяви саміту Євросоюзу — деякі країни ЄС взагалі не хочуть згадувати Західні Балкани як перспективу членства.

Це зрозуміло — після виборів у Німеччині та перед виборами у Франції це «особливо не на часі».

Але є дискусії щодо нас, України. Хтось скаржиться на підробку документів, а хтось — більш глобально на проблеми з впровадженням верховенства права. Наразі це не критично, але «боком» може вилізти.

Тому панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підігріваємо, а це вже грає на руку Кремлю. Потурбуватися варто: говорити з ЄС потрібно на випередження. Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії. Хай обійдуться без подарунків".

Доречи, невдовзі після оприлюднення інформації щодо розгляду відповідного внутрішнього документу ЄС 13 жовтня, президент Німеччини (ФРН називали одним з ініціаторів скасування) Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував цю інформацію, заявивши, що уряд не має наміру змінювати свою позицію щодо лібералізації візового режиму.

Фото Павла Клімкіна із соціальних мереж.

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