«Війна жаб і мишей», — Ірина Геращенко про спробу «Слуг народу» звільнити з посади спікера Дмитра Разумкова

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запросив підписні листи про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Нардеп з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко прокоментувала резонансну ситуацію.

«Слуги прогнозовано сплели лапті Разумкову. Як ми до цього ставимося? Як до війни жаб і мишей» — написала Ірина Геращенко в своєму блозі в Facebook.

«Разумков, як перший номер списку, разом із Зеленським несе повну відповідальність за весь цей треш, який вони привели в Раду.

Немає ніякої партії «Слуга народу», бо в них немає команди, програми і ідеології.

Є збіговисько випадкових людей, об’єднаних виключно ненавистю до нашої політичної команди, оббріхуванням Порошенка і маніпуляціями, на яких і зараз вони будують свою політику. Але цементує цю бригаду олігархічна програма 20−30−50. Можливо, за відставку Разумкова випишуть додаткову премію.

Під час виборчої кампанії 19 року Разумков взяв на себе ключову публічну роль, такого віце- президента, презентуючи Зеленського. Перемога Зеленського- це консенсус олігархів і їх олігархічних каналів, але Дмитро був голосом цієі кампанії.

Та віддаю йому належне — ставши спікером ВР, він намагався зберегти бодай мінімальну незалежність від Банкової. До нашої фракції, особливо напочатку роботи парламенту цього скликання, він був упереджений — коментував, любив нагадував про роботу попередніх скликань. Але все ж опозиція мала слово.

Різницю зі Стефанчуком ми всі вже відчули. І це ламання парламенту через коліно дуже подобається Банковій.

Разумкова звільняють фактично за створення політичного іміджу. Бо серед слуг не повинно бути політиків, там мають бути кнопочки. Для цього їх і набрали.

І саме в цьому величезна ментальна, світоглядна і інтелектуальна прірва між нашою командою і їх збіговиськом. Бо в «ЄС» об’єднані яскраві політики. Навколо сильного лідера і ідеології.

Ми не голосували за призначення Разумкова, то ж і за відставку не голосуватимемо. В війні жаб і мишей участі не беремо. Наш бій це бій за Україну!"

Фото: Facebook Ирини Геращенко

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