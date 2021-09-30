«Кіно про істинні цінності»: відомий бренд зняв вражаюче відео

Сучасний світ так швидко змінюється і змушує людей постійно прискорюватися, встигати осягнути навіть неосяжне. В такому шаленому ритмі легко втратити орієнтири, збитися зі свого шляху й забути про ті цінності, які роблять людей по-справжньому щасливими. А для цього потрібно не так вже й багато. Варто лише хоч на мить зробити паузу, озирнутися навкруги та оцінити те, що є нашим й чим варто пишатися: це міцна родина, сміх дітей, здоров’я близьких, обійми коханих, щирі друзі, цікаві захоплення й улюблена справа життя.

Усі ці цінності бренд «Таврія», який створює велика дружня родина щирих людей, професіоналів своєї тонкої справи, відтворив у вражаючому відео під назвою «Кіно про істинні цінності».

У короткометражці з любов’ю показана краса рідної землі: мальовнича природа таврійського краю, оповита південним сонцем, і найбільша цінність — її люди, щирі, натхненні й працьовиті. У фільмі знялися не професійні актори, які можуть майстерно відіграти будь-яку роль, а потім забути про неї, а лише справжні співробітники компанії.

Вони відкриті, не соромляться бути собою, без прикрас й фальші, щиро посміхаються, радіють життю, займаються улюбленою справою і випромінюють тепло, з яким щодня йдуть на роботу, створюють унікальний продукт та є дзеркалом всієї компанії.

Заради поширення ролика компанія вдалася до нестандартного масштабного промо — величезний постер з фото героїв відео розмістили на одному з мостів Києва. Герої фільму можуть стати справжніми зірками і навіть отримати свій «Оскар».

Кожен охочий через QR-код на постері може ближче познайомитися з героями, відчути себе кіноекспертами та роздати нагороди в оригінальних номінаціях: «Найщиріша роль», «Найпрекрасніша усмішка», «Найдобріші очі», «Роль, яка за душу чіпляє», «Роль, яка вражає глибиною», «Найкрасивіша сцена», «Роль, що підіймає настрій» та інші.

Найактивніші експерти отримають оригінальні подарунки — футболки, бейсболки, рюкзаки, термоси та келихи.



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