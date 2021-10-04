Вам не розкажуть, що «офшори Зеленського» — це «прачєчная» для мільйонів Коломойського, — Олександр Черненко

На думку колишнього нардепа Александра Черненко, офшори Зеленського використовувалися для відмивання коштів, які були виведені з «ПриватБанку»

Років десять (плюс-мінус) тому один знайомий крупний бізнесмен розповів, що заплатив «кварталу 95» за виступ на корпоративі грубим кешем і навіть розписки не взяв), — написав Олександр Черненко в своєму Facebook.

Кілька десятків тисяч доларів на кишеню — це звісно не 40 мільйонів на офшор, але згадана ситуація вже тоді промовисто свідчила, яке місце займає «податкова дисципліна» у шкалі цінностей веселих хлопців з Кривого Рогу. Простіше кажучи — ніяке.

Але ж вчитель Голобородько, велосипед і все таке інше… Які такі офшори? Офшори це у «бариг», а у нас лише велосипед.

Відтак, для мене в цій історії новин не має. Новиною є лише та недолугість, з якою нечисленні інформаційні бійці Банкової вирішили кинутися (чи їх кинули) на амбразуру, пояснюючи що все не так погано. Нечисленних, бо навіть найцинічніші слуги не готові в даній ситуації розповідати про «божу росу».

Отже, зараз українцям розкажуть: що офшори — це нормальна практика, що тут нічого незаконного і взагалі це було давно і не правда. Ну і згадають Порошенка, куди ж без нього?

Але вони вам не розкажуть, що «офшори Зеленського» не просто уникнення оподаткування — це «прачєчная» для мільйонів Коломойського, вкрадених у «Приватбанку».

Що купувалася з цих офшорів елітна нерухомість в Лондоні та вілла в Італії.

Що «офшори Зеленського» прекрасно існують і досі, от лише записані на найближчого соратника — Шефіра.

Що головним фінансовим розпорядником офшорних кампаній Зеленського — був нєкто Баканов, який сьогодні — о, диво! — очолює спецслужбу воюючої країни.

Від цих усіх речей будуть зміщувати акценти, можливо навіть «позитивним блогерам» випишуть понаднормове — ситуація ж фос-мажорна.

Але все це не матиме жодної користі. Бо варто лише поглянути на обкладинку «Гардіан» і все стане зрозумілим. Там Зеленській у всій його красі — найвеличніший і найсуб"єктніший. Все, як він любить.

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