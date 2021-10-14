Рейтер для передачі новин використовував поштових голубів: найбільшому у світі міжнародному інформагентству виповнилося 170 років

14 жовтня 1851 року німецький підприємець і журналіст Пауль Юліус Рейтер відкрив у Лондоні офіс для передачі біржових новин

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14 жовтня 1851 року німецький підприємець і журналіст Пауль Юліус Рейтер відкрив у Лондоні офіс для передачі біржових новин, який розміщувався у приміщенні Королівської біржі. Пауль Рейтер (справжнє ім'я Ісраель Бер Йошафат) народився в родині рабина і з 13 років працював клерком у банку свого дядька в Геттінгені, де захопився біржовими спекуляціями. Потім він відкрив агентство новин і для їх передачі використовував поштових голубів. Виявилося, що голуби доставляють інформацію в чотири з половиною рази швидше, ніж поштові екіпажі.

Рейтер був знайомий з видатним математиком і фізиком Карлом Гауссом, що ставив експерименти зі створення електричного телеграфу. Мабуть, це і наштовхнуло Пауля на створення телеграфного агентства. У Лондоні Рейтер робив ставку на освічених інтелектуалів ліберального спрямування, які цікавилися світськими хроніками. Поступово в коло його клієнтів увійшли і газети.

Бюро Рейтера передавало інформацію про котирування акцій і новини між Лондоном і Парижем з підводного телеграфного кабелю. У 1858 році були відкриті відділення по всій Європі. Відомий принцип «слідуй за кабелем» був покладений в основу ринкової стратегії компанії. Переслідувалася проста мета — продавати в різні місця новини, одержувані з одного джерела.

Незабаром виявилося, що має попит інформація не тільки з Європи. Рейтер почав набирати кореспондентів в Індії, Єгипті, Китаї, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Африці і Америці. Він знаходив вихід у найскрутніших ситуаціях. Творець агентства придумав, як добути новини зі США на вісім годин раніше за конкурентів. Всі отримували інформацію з кораблів, що прибували у порт, а для «Рейтера» викидалися каністри поблизу Ірландії, які виловлювали водолази і переправляли відомості в Лондон.

Пауль Рейтер став розширювати сферу своєї діяльності і перейшов до передачі політичних новин. Талант менеджера, будівництво нових телеграфних ліній і нестандартний підхід до справи (аж до підкупу осіб, що володіють інформацією) — все це в сукупності допомогло обійти конкурентів. З 1858 року агентство стало головним постачальником новин. Кілька великих британських газет оформили передплату на «Рейтер», а через рік оцінили, наскільки вдалим було це рішення. Засновник агентства особисто переконав Наполеона III віддати йому копію промови, в якій імператор повинен був оголосити про початок Австро-італо-французької військової кампанії 1859 року. Передплатники отримали історичний текст ще до того, як Наполеон почав його вимовляти.

Пауль Рейтер був талановитим менеджером

Широка мережа філій дозволяла працівникам агентства бути воістину всюдисущими. Рейтер першим доставив до Європи новини про вбивство президента США Авраама Лінкольна. Конкурентів вразила швидкість отримання сенсації — повідомлення йшло через Атлантику всього 12 днів.

У 1871 році на батьківщині Рейтера, в Німеччині, йому був подарований титул барона, пізніше визнаний і в Англії. Через кілька років Пауль передав керівництво компанією синові Херберту, який успішно продовжив справу батька. Після смерті Херберта агентство перестало бути тільки сімейним підприємством, перетворившись на найбільшу акціонерну організацію інформаційного напряму.

У 1923 році «Рейтер» задіяв радіозв'язок для передачі новин по всьому світу і запустив систему передачі курсів цінних паперів і обміну валют з використанням азбуки Морзе в довгохвильовому діапазоні по Європі. У наступні кілька років ця система переросла в головну комерційну службу агентства в Європі, а потім і в усьому світі. Прокладка трансконтинентального кабелю під водою дозволила компанії поширити свою діяльність на Далекий Схід та інші частини світу. При цьому вдалося домовитися про розподіл сфер впливу з конкурентами — службами новин Гаваса у Франції та Вольфа в Німеччині (ці організації не зберегли свою торговельну марку).

«Рейтер» першим повідомив про безліч подій, що вплинули на хід історії. Наприклад, у 1918 році інформація агентства про укладення перемир'я, що поклало край Першій світовій війні, з'явилася в деяких регіонах планети раніше, ніж повідомлення британського уряду.

У 2009 році померла остання представниця династії, що заснувало агентство, баронеса Маргарет де Рейтер. Наразі в компанії працюють понад 15 тисяч співробітників майже у 100 країнах світу.

Нагадаємо, агентство «Рейтер» регулярно висвітлює події, пов'язані з конфліктом Росії та України.

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