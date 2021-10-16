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«Система не впоралася. Помирати доведеться вдома», — волонтер Леся Литвинова про ситуацію з ковідом

20:31 16 жовтня 2021
Апарат ШВЛ
Леся Литвинова, голова благодійного фонду «Свої», який допомагає людям з кисневими концентраторами, констатувала критичну ситуацію із захворюваністю в Харкові — хворих з ковідом вже нема куди госпіталізувати.

«Якщо хтось погано розуміє що відбувається — готова віддати на пару годин свій телефон, приймати дзвінки», — запропонувала волонтер в Facebook.

«Три дзвінка з чотирьох з Харкова. Місць немає. Ніде. Ніяких. Швидкі не встигають приїжджати. Іноді банально неможливо додзвонитися. Сатурація 30, сатурація 20, Сатурація 30. Ніхто не може допомогти. Ніякі гроші, ніякі зв'язки, ніякі дзвінки.

Система не впоралася. Помирати доведеться вдома.

В інших містах не веселіше. Нарівні з киснем шукають місця в реанімаціях, апарати ШВЛ, вільних анестів (зі святом, до речі).

Робіть вже хоч щось самі. Замкніть вдома своїх старих, приносите їм продукти під двері і відніміть ключі від квартири. Думаю, що хтось повинен це сказати вголос. Чому б не я. На них не будуть витрачати ресурс. Вибираючи між вагітною дівчинкою і старим, виберуть дівчинку.

Обмежте контакти. Пофіг, що там вирішують по карантинним заходам. Червона зона, помаранчева, зелена. Перечекайте. Зробіть все, що б не поповнити статистику. Кіно, кафе, маркет, тусовки того не варті. Зустрінетеся з друзями пізніше. Провідаєте хрещеника пізніше. Бухнете на корпоративі пізніше.

Вибачте ті, кому здається, що ми нечемні або недостатньо уважні. У нас немає часу по годині всім пояснювати, що робити. Можу допомогти — сказала алгоритм. Не можу — вибачте, вам не пощастило. Можете проклинати, якщо полегшає.

Ласкаво просимо до Пекла…".

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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