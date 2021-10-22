«Ліжко не встигає охолонути, це просто конвеєр для трупів», — лікар Михайло Сидоренко про ситуацію у ковідних лікарнях

Кожного дня в Україні фіксують нові антирекорди хворих на коронавірус та померлих від інфекції. Лікарні переповнені. Медики відмічають, що майже 95 відсотків тих, хто перебуває у стаціонарі, не мають щеплення. Лікар Михайло Сидоренко у соцмережі розповів, що чекає на тих, що зараз потрапляє у лікарні з ковідом, та чи є у них шанс вижити.

«Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації та ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки, складені за місяць.

І знаєте, що я вам скажу, ця хвиля унікальна, бо вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапляєте у лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порогу буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти.

І ще чим ця хвиля унікальна, це тим, що це «Дельта» вона поводить так само як і інші штами, але швидше. Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже неможливо перевантажити. Бо на одного нового пацієнта, завжди знайдеться труп.

Пам'ятаю, взимку була ситуація, що чоловік просидів 2 години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався.

Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів. Коли ви потрапите в палату, на вас натягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати цю маску, намагатиметесь встати, можливо впадете і зламаєте собі якусь кістку.

Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки й ноги до ліжка. І тоді про вас забудуть, ви захочете в туалет, ви захочете води, ви будете видавати якесь незрозуміле мичання з-під маски, але на вас не звертатимуть уваги.

Періодично до вас приходитиму я, підійматиму вас, підкладаючи холодну рентгенівську касету під спину, намагатимусь розшифрувати, що ви мені намагаєтесь промукати крізь ту маску, але найімовірніше я вас теж не зрозумію.

Коли ви помрете, вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують у чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку і вивезуть в коридор.

Далі ваш лікар вийде з відділення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте наскільки це явище вкарбовується у пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко.

Вакцинація це вже далеко не вибір кожного, зараз це усе одно що громадський обов'язок. Не дозволяє ваша впертість, не вірите? Підійдіть до будь-якого відділення реанімації й постійте трошки, так будуть плакати ваші близькі, на них вам теж байдуже?" — пише у Facebook лікар з Черкас Сидоренко.

Відомий педіатр Євген Комаровський вважає, що зараз вже не потрібно вмовляти, прийшов час показати репортажі з моргів та цвинтарів.

До речі, два дні тому у Київському крематорії черга на кремацію розтягнулася приблизно на дві години.

Фото https://www.facebook.com/sydorenko.myhail/

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