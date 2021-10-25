Правда Зеленського про офшори доб‘є його рейтинг. Але врятує країну від шантажу Путіна, — Луценко

Колишній генеральний прокурор України назвав причини падіння рейтингу президента Володимира Зеленського та його політичної партії.

«Різкий обвал рейтингу Зеленського і його політсили — ще не кінець, — пише у соцмережах Юрій Луценко. — Але це початок кінця президента Зеленського.

Він сам обрав собі роль царя. Два роки він грав цю роль на запасах, створених до нього.

Тепер кіно скінчилося, апарат зламався, починається шторм.

Щоденні сотні ковід-смертей без кисню та енергетична катастрофа недолугого уряду Зе, міжнародна апатія через неадекватну зовнішню політику Зе, помножені на постійну брехню Зе і його монозброду — все це вже тут і тепер.

Не сумніваюся, що офшорний скандал скоро отримає нову серію про нові виведені від оподаткування мільйони.

Це знову підірве підтримку Зе в країні та на Заході.

Нестача газу, вугілля і — головне — грошей у поєднанні з прихованими скелетами в офшорній шафі робить президента України об"єктом шантажу вічно готового зжерти нас Кремля.

І ніякі знижки на прокачку газу не заспокоять Путіна. Його цікавить лише капітуляція. І слабий президент України — його мрія.

Для України з цього є один вихід: вся правда з вуст Зеленського про його офшори, його роль у «вагнергейті», його інші гріхи.

Правда доб"є його рейтинг. Але врятує країну від шантажу Путіна.

Шантажувати того, хто сам про все сказав і вибачився — неможливо.

А далі — дострокові вибори у ВР, створення нової більшості та нового Уряду. Підзвітного парламенту, а не примхам президента.

А далі — без іллюзій про Голобородька: захист і будівництво країни через кров, сльози і піт. Інакше не буває.

PS. Чи вірю я в те, що Зе піде цим шляхом? Чесно кажучи, ні.

Але вважаю за обовязок озвучити те, що може зупинити набагато гірший для країни сценарій".

Фото Юрія Луценка із соціальних мереж.

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