В Україні вже неактуальний запобіжник від диктатури? — нардепка про заяву Данилова щодо президентської республіки

Народна депутатка України 9-го скликання Вікторія Гриб прокоментувала заяву секретаря РНБО Олексія Данилова щодо необхідності перетворення країни з парламентсько-президентської на президентську республіку.

«Секретар РНБО Данилов виступив за жорстку президентську республіку, — пише Вікторія Гриб на своїй сторінці у соцмережах. — Мовляв, в історії України важко знайти факти, коли без сильної особистості можна було зробити хоч якийсь ривок уперед.

Хотілося б уточнити, про який ривок та період в історії України говорить Данилов? Під крилом Австро-Угорщини чи Російської імперії? Чи Радянського Союзу, де деякі особи справді робили певні ривки?

Що заважає зробити ривок сьогодні, коли президент у парламенті має монобільшість за лояльного Кабміну?

Перехід до президентської форми правління — це втручання у Конституцію. Це 300 голосів, які зібрати у нинішньому парламенті практично неможливо.

Не зайвим буде нагадати, що Україна повернулася до парламентсько-президентської форми правління саме після другого Майдану. Це було зроблено з єдиною метою — не допустити у майбутньому узурпації влади однією людиною, зберегти баланс, систему стримувань та противаг. Чи такий запобіжник від диктатури вже неактуальний?

До речі, у Європейському Союзі, куди вже восьмий рік беззмінно рухається Україна, переважно представлені суто парламентські форми правління. Не дарма жартують, що більшість німців навіть не знають прізвища власного президента.

Думаю, справжня мета заяви Данилова — промацати грунт, перевірити, як громадськість та політикум поставляться до продовження практики нескінченного переписування Конституції.

А як ви ставитеся до ідеї Данилова перетворити Україну на жорстку президентську республіку?

Фото Вікторії Гриб із соціальних мереж.

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