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«Кастинг на роль чергових медійних корабельних сосен на Титанік імені Зеленського»: Таран про кадрові рішення влади

14:18 2 листопада 2021
«Кастинг на роль чергових медійних корабельних сосен на Титанік імені Зеленського»: Таран про кадрові рішення влади
Депутат Київської міської ради Сергій Таран розкритикував кадрову політику влади, заявивши, що програми немає вже у другого уряду за Зеленського, і що завдання його кадрів — «брати на себе негатив».

«Логіка кадрових змін у Зеленського проста, — пише на своїй сторінці у соцмережах Сергій Таран. — Кандидати мають бути, по-перше, лояльними до самого Зеленського, по-друге, медійно цікавими, аби брати на себе увагу та негатив у разі неминучих «зашкварів».

Це під час виборчої кампанії Зеленський закликав владу до відкритих конкурсів, аби вільним голосуванням призначати посадовців. Але після перемоги на виборах всі призначенці — це або вихідці з «95 Кварталу», або — з оточення Коломойського.

Специфіка кадрової політики України:

  • Немає відкритих кадрових конкурсів з кількома кандидатурам, навіть якщо ці конкурси передбачені законом.
  • Немає публічного звіту за роботу жодного відставленого чиновника.
  • Міністри не презентують жодної програми дій — з конкретними показниками, датами та цифрами.
  • Самої програми уряду, яку би підтримав парламент, теж немає. Вже другий уряд Зеленського, а програми — немає!

За суттю, на посади у Кабмін у нас призначають людей без розуміння, яку роботу вони мають виконувати.
Єдина робота, яку точно повинні взяти на себе слуги Зеленського, це брати на себе у разі потреби негатив — грати «поганих бояр», аби на своєму контрасті показувати, що «цар — хороший» (Звідси такі дивні кадрові знахідки у «слуг» як Верещук, Тищенко або Арахамія).

Про професійну логіку та здатність проводити реформи у Зе-владі ніхто ніколи не говорить. Про кадрову політику Зеленського треба мислити як про кастинг — на роль чергових медійних корабельних сосен на Титанік імені Зеленського".

Фото Сергія Тарана із соціальних мереж.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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