«Cистема висить. Ідіть поки на вакцинацію, а ми почекаємо, може, запрацює»: блогерка про роботу центру вакцинації у столиці

«Знову про адіще. Вакцинувалась.

Ось чому ніякої роботизації, трансгуманізації та іншого кіберпанку я не боюся і не сподіваюся. Бо в нашій країні цього не буде. Ніколи, блін. Ващє.

Бо варто ситуації стати — ні, навіть не критичною, а просто напруженою — і вся ця цифрова футуродержава летить під три чорти!

Забацана амбулаторія в глухому приватному секторі. Щоб уже навєрняка. Запис і талон від Хелсі.

І що ми маємо?

— Дєвушка, у нас немає ніякого запису, лише жива черга! — Та як же нема, як у Хелсі є, і я вчора записувалась?! — Мало лі, що в тому Хелсі! В нас такого нема, всі стоять!

— Дєвушка, а ви до сімейного лікаря вже ходили? — Навіщо?! — Щоб узяти направлення на вакцинацію. — Яке ще направлення?! В мене є електронний запис. — Та то не те, краще взяти у лікаря. Ви до кого записані? — Я записана в іншому, бляха, районі! Я сюди ледь доперлася, бо лише тут було одне місце. — А краще б усе-таки до лікаря…

— Дєвушка, а ви в реєстратурі були? — А навіщо мені в реєстратуру?! — Щоби вона перевірила, чи є ви в базі. — В якій ще базі? — Що ви підписували декларацію. — Так я підписувала! Навіщо мені стояти окрему чергу, щоб перевіряти? — Так у багатьох підписана, а в базі нема!

Й такі да, при мені кількох чоловік розвернули, бо сімейний лікар не вніс їх у ту базу чи вона просто заглючила.

— Дєвушка, система висить. Ідіть поки на вакцинацію, а ми почекаємо, може, запрацює. — А якщо не запрацює? — Тоді, вважайте, ніякої вакцини у вас нема. — І що, все спочатку? — Все спочатку.

Чекали хвилин тридцять. І я, і натовп у коридорі. Заробило, видало мені бумажку.

— А тепер із цією довідкою ви їдете у поліклініку на проспект Свободи 22, 6 поверх, реєстратура. — ЩОООО?! НАВІЩО!!! — Поставити другу печатку на довідку. — А у вас не можна? — Ні, та печатка тільки в них. Ви же знаєте, як доїхати? — Та ви іздіваєтесь? Я взагалі не розумію, де знаходжуся і як звідси вибратись! — Та тут недалечко! Отак ідете до кінця вулиці, а там наліво у провулочок, і на маршруточку — якісь чотири чи п'ять зупиночок, і всі діла. А там на шостий поверх.

Йес, мем! Я вже зрозуміла, що без тої мокрої печатки діла не буде. Що усі ті дії-фігії сипляться, мов стара штукатурка, за першого ж авралу.

А бумажка з двома печатками — оце по-нашому, оце на віки! Слава Вседержителю, тепер вона в мене є.

П. С. Зайвий раз переконалася у необхідності добору домашньої паперової бібліотеки. Як художньої, так і наукової. Бо у випадку справжнього триндеця — допоможе лише друкована, фізично доступна інформація, без прив'язки до цифри", — написла Вікторія Різниченко.

Раніше «ФАКТИ» писали, що згідно з дослідженням ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались від COVID-19, готові це зробити.

Фото: Громадське радіо

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