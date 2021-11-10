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Україні лицемірно пропонують забрати до себе організованих ворогами біженців, — Володимир Арʼєв

19:12 10 листопада 2021
Володимир Ар&#39;єв

«Все більше переконуюсь у лицемірстві нової німецької влади», — пише у Facebook народний депутат, реагуючи на пропозицію німецьких парламентарів розмістити в Україні біженців, які прориваються з території сусідньої Білорусі до Євросоюзу. — Депутат від соціал-демократів і речник СДПН з зовнішньополітичних питань Нільс Шмід високомірно розкритикував поляків за поводження з мігрантами, яких Путін з Лукашенком організовано кидають на кордон з Польщею і Литвою. У мене в голові не вкладається — ці дві країни захищають Євросоюз від організованого Кремлем трафіку, серед біженців явно є інфільтровані члени терористичних організацій, які через Польщу в ту саму Німеччину поїдуть готувати теракти, а депутату Шміду — не так повелись? Це раз.

Два. Україні депутат Шмід пропонує взяти собі частину організованого Кремлем натовпу. Це що виходить? Євроантлантичній інтеграції України нова німецька влада каже ні, постачанню зброї — ні, зупинці Північного Потоку — 2 категоричне ні. На все ні, але організованих ворогами України біженців маєте забрати? Якась неадекватна кооперація виходить.

Сподіваюсь, у Берліні знайдуть можливість подивитися на події більш реалістично. Інакше проблеми і розбіжності і всередині Євросоюзу, і з найближчими партнерами поза межами ЄС лише посиляться".

Читайте також: «Хто й для чого організував заворушення на кордоні Білорусі з Польщею та коли кризу буде подолано: погляд Ігара Тишкевича».

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