«Все більше переконуюсь у лицемірстві нової німецької влади», — пише у Facebook народний депутат, реагуючи на пропозицію німецьких парламентарів розмістити в Україні біженців, які прориваються з території сусідньої Білорусі до Євросоюзу. — Депутат від соціал-демократів і речник СДПН з зовнішньополітичних питань Нільс Шмід високомірно розкритикував поляків за поводження з мігрантами, яких Путін з Лукашенком організовано кидають на кордон з Польщею і Литвою. У мене в голові не вкладається — ці дві країни захищають Євросоюз від організованого Кремлем трафіку, серед біженців явно є інфільтровані члени терористичних організацій, які через Польщу в ту саму Німеччину поїдуть готувати теракти, а депутату Шміду — не так повелись? Це раз.

Два. Україні депутат Шмід пропонує взяти собі частину організованого Кремлем натовпу. Це що виходить? Євроантлантичній інтеграції України нова німецька влада каже ні, постачанню зброї — ні, зупинці Північного Потоку — 2 категоричне ні. На все ні, але організованих ворогами України біженців маєте забрати? Якась неадекватна кооперація виходить.

Сподіваюсь, у Берліні знайдуть можливість подивитися на події більш реалістично. Інакше проблеми і розбіжності і всередині Євросоюзу, і з найближчими партнерами поза межами ЄС лише посиляться".

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