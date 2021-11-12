НА КОГО ПРАЦЮЄТЕ, ПАНОВЕ?!"

Головний редактор «ФАКТІВ» Олександр Швець розповів, як в «Укрпошті» хочуть укладати договори на реалізацію друкованих видань на умовах 100-відсоткового списання.

«Спробуйте уявити таку ситуацію, — пише Олександр Швець. — Керівництво найбільшої мережі продовольчих супермаркетів розсилає всім виробникам ковбасних виробів проект договору на наступний рік із пропозицією постачати свою продукцію до цих супермаркетів зі 100-відсотковим списанням.

Що це означає? А ось що. Ви робите ковбасу, сплачуючи при цьому за все, що з цим виробництвом пов'язане (сировина, доставка, переробка, оренда приміщень, комунальні платежі, зарплата персоналу та податки на зарплату), а потім укладаєте договір на реалізацію своєї продукції в супермаркетах, які отримують 100 -відсоткову безпрограшну гарантію від продажу ковбас.

Продадуть 30, 40 або 50 відсотків від обсягу постачання — покладуть усю виручку собі у кишеню. А не продадуть — теж не страшно. Можна буде безкоштовно роздати знайомим чи просто списати. Адже нема жодних зобов'язань перед партнером, який усю цю продукцію випустив!

Ви скажете: абсурд, такого не може бути ніколи і ніде. Не поспішайте з висновками. Таке може бути тут і зараз. В Україні. Де й не таке ще може бути.

Пункт 2 проекту Договору на роздрібний продаж періодичних друкованих видань, запропонованого днями Київською міською дирекцією АТ «Укрпошта» колективам українських газет та журналів, саме про це й свідчить: «Реалізація періодичних друкованих видань у роздріб НА УМОВАХ 100-ВІДСОТКОВОГО СПИСАННЯ».

І це, зауважте, відбувається вже після того, як «Укрпоштою» в країні практично розвалено систему доставки передплатникам друкованих видань, після того, як у більшості населених пунктів позакривалися відділення зв'язку, а ті, що залишилися живими, буквально на ладан дихають.

Це в умовах інформаційної війни, що загострилася останніми роками, «успішно» програною Україною на всіх фронтах. Війни за уми та душі громадян, які опинилися не з власної волі по різні боки лінії розмежування, яка фактично розрубала могутнім агресором Україну на частини.

Це в умовах економічної та політичної криз, що тривають роками, а наразі щей й пандемічної кризи, що її переживає наша держава…

НА КОГО ПРАЦЮЄТЕ, ПАНОВЕ?!"

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