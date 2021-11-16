Який тест на коронавірус кращий: експрес-аналіз чи ПЛР?

Підозрюєте, що інфікувалися вірусом SARS-CoV-2, і збираєтесь до лабораторії на діагностику? Сумніваєтесь, який аналіз краще обрати? Пропонуємо детально розібратися, який тест на ковід у Києві на якому етапі захворювання доцільний.

У чому особливість експрес-тестування?

Це швидкий метод, результат якого готовий через 15−20 хвилин після забору біологічного матеріалу. Лаборант бере в пацієнта мазок із носоглотки/ротоглотки, переносить зразок на дослідну пластину, а через вказаний час зчитує відповідь.

Експрес-методика спрямована на виявлення в біоматеріалі антигенів коронавірусу — специфічних білків, найбільша кількість яких спостерігається в перші дні захворювання. Тож якщо у вас тільки-но з'явилися симптоми ковіду, можна записатися на таке обстеження.

Через 5−7 днів вірус в організмі змінює локацію, переміщуючись до бронхів. Зменшується, відповідно, концентрація антигенів.

Тому, якщо ви хворієте тиждень чи більше, сенсу у швидкому дослідженні нема. Висока ймовірність того, що відповідь виявиться хибнонегативною. Рекомендується віддати перевагу полімеразній ланцюговій реакції.

Як проводиться ПЛР-діагностика?

У цьому разі теж беруть мазок із носоглотки. Але дослідження триває значно довше. Деякі діагностичні центри видають результат через 2 доби після забору зразка.

Коли є бажання скоротити час очікування відповіді, здати тест на коронавірус у Києві можна в сучасній лабораторії «Меділабс». Цей діагностичний заклад видає довідку всього через 6 годин.

ПЛР покликана виявляти РНК коронавірусу, тобто його генетичний матеріал. Тому точність методу сягає практично 100%, у зв'язку з чим його називають золотим стандартом у діагностиці захворювання.

Полімеразна ланцюгова реакція вкаже, що людина інфікована, навіть коли вона ще не має жодних ознак недуги. Тому якщо ви безпосередньо спілкувалися з кимось, хто хворіє на ковід, можете обстежуватись уже протягом першої доби після контакту.

З цієї ж причини саме ПЛР-тестування необхідно пройти всім, хто збирається за кордон, сам повернувся до України із закордонної подорожі або ж контактував із такою особою, лягає в лікарню на планову/позапланову операцію. Це дослідження призначають у період вагітності, коли є підстави вважати, що жінка могла заразитися.

Результат ПЛР може бути помилковим?

Хибний результат метод дає вкрай рідко. І вони зумовлені суб'єктивними чинниками: або лаборант взяв мало біологічного матеріалу для обстеження в той момент, коли концентрація вірусу в організмі хворого була вже низькою, або ж пацієнт не підготувався до аналізу.

Правила підготовки до процедури

Перед тим, як записатися на обстеження, варто ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ та українського Міністерства охорони здоров'я щодо підготовки до нього:

Протягом доби перед процедурою не можна вживати алкогольні напої.

За 12 годин до мазка потрібно припинити лікувати горло й ніс будь-якими лікарськими препаратами.

Забороняється курити впродовж 4 годин до візиту в лабораторію.

Не можна їсти й пити протягом 2 годин до аналізу. Тим, у кого з'явилося сильне відчуття спраги, медики рекомендують випити кілька ковтків води без газу.

Не дозволяється чистити зуби зранку в день тестування, використовувати ополіскувач для ротової порожнини й жувальну гумку.

Лаборант має поцікавитись у вас, чи всіх вимог ви дотрималися. Якщо якимось правилом знехтували, забір біоматеріалу перенесуть на іншу дату.

Де обстежуватись?

У «Меділабс» тест на COVID-19 можна здати для будь-яких цілей: встановлення діагнозу у випадку появи симптомів хвороби, припинення самоізоляції, виїзд за кордон тощо.

Прийом пацієнтів ведеться за попереднім записом, без живої черги. Фахівці, які регулярно проходять навчання і працюють на новітньому обладнанні, гарантують безпомилковий результат.



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