Механіка чи добрий кварцовий годинник: що обрати?
Характеристики кварцового та механічного годинників
Кварцовий годинник був розроблений у 1950 році. Згодом з'явилася можливість показувати на циферблаті не лише час, а й день, місяць та інші параметри, вбудовувати нові опції. Механізм відрізняється простим принципом функціювання. Електронна система виробу діє завдяки джерелу живлення у вигляді батарейки чи акумулятора.
Щодо наручного механічного годинника, то він, хоч й з'явився у XX столітті, актуальний й досі. Найвищу якість механізму демонструє швейцарський годинник, втілюючи в собі розкіш, престиж, індивідуальність, особливу елегантність. Наручний механічний годинник вважається чоловічим. Сьогодні виробники часто вбудовують у вироби автоматичні підзаводи, завдяки чому годинник показує час максимально точно.
Механічний і кварцовий годинники мають низку загальних рис — наприклад:
- для виробництва використовуються швейцарські чи японські високоточні механізми;
- для виготовлення корпусу використовуються максимально міцні матеріали;
- дизайн годинника відрізняється вишуканістю та унікальністю, але водночас він практичний.
Є багато ідентичних опцій та можливостей, а також дизайнерських ідей та авторських розробок.
Молодь віддає перевагу fashion-годиннику, використовуючи його як аксесуар. Такі вироби сьогодні дуже потрібні.
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Єдина відмінність механічного годинника від кварцового полягає в джерелі живлення. Якщо механічні вироби мають пружинний механізм, що приводить барабан в дію, то для роботи кварцових необхідні батарейки або акумулятори.
Переваги та недоліки кварцового годинника
Кварцовий годинник гідно оцінили багато європейців, американців, азійців. Серед основних переваг таких виробів можна відзначити:
• Висока точність механізму. Достатньо лише 1−2 рази на рік проводити коригування часу.
• Максимальна міцність. Механічних деталей небагато, тому ризик пошкодити виріб мінімальний.
• Багатофункціональність. У кварцовому годиннику передбачені секундомір, крокомір, хронограф, будильник, мініліхтарик.
• Доступна вартість. Виробництво товарів повністю автоматизовано, що позначається і на вартості виробів.
• Стильний дизайн. Кварцовий годинник на вигляд повністю відповідає вимогам сучасності.
Водночас і кварцовий годинник має недоліки. Так, кожні 2 роки батарейка потребує заміни, проте в багато сучасних моделей вбудований акумулятор. Такі моделі достатньо заряджати подібно до смартфона або інших гаджетів.
Якщо кварцовий годинник зламався, то заміна деталі недоступна — потрібно оновити всю систему.
Переваги та недоліки механічного годинника
Ручний механічний годинник відрізняється наступними перевагами:
• Тривалий експлуатаційний термін, що досягається професійною роботою майстрів.
• Міцність до ударів та інших механічних навантажень. Механізми годинника здатні витримати негативний вплив з боку будь-яких зовнішніх факторів.
• Стильний, елегантний та респектабельний зовнішній вигляд. З таким годинником людина виглядає діловито та вишукано.
• Ексклюзивність. Багато моделей випускаються обмеженим випуском і мають певну відмінну характеристику — наприклад, водонепроникність.
• Ретельна продуманість деталей. Для виготовлення використовуються лише якісні матеріали.
Механічний годинник має й мінуси. Наприклад, висока вартість виробів. Якщо передбачено автоматичний підзавод, то він вирішує багато проблем, якщо його немає — власнику годинника доведеться самостійно підзаводити його.
Найчастіше механічний годинник обирають серйозні, ділові люди, які для підкреслення статусу оточують себе брендовими речами.
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