«Ви найкращі, я вас люблю!»: клієнти Moneyveo привітали компанію з 8-річчям

18 листопада фінтех-компанії Moneyveo виповнюється 8 років. З нагоди дня народження команда ділиться власними досягненнями та позитивними відгуками своїх клієнтів, яких зібралося ду-у-уже багато. Ну і, звісно, без подарунків не обійшлося. Традиційно для своїх користувачів компанія запустила акцію із розіграшем восьми стильних iPhone 13.

Відгуки та привітання від клієнтів

Клієнти компанії — це найцінніший актив та досягнення. Для них Moneyveo готова чи не щодня створювати гучні акції, дарувати незабутні емоції та втілювати в життя найнезвичайніші мрії. Додати до цього першокласний сервіс обслуговування, вигідні та прозорі умови кредитування 24/7, унікальну бонусну систему та купу інших «смаколиків», то не дивно, чому кількість шанувальників сервісу Moneyveo лише зростає.

Підтвердження кохання та відданості компанії можна знайти у відгуках, які користувачі залишають на сторінках соцмереж сервісу:

«Дуже дякую за вашу допомогу. Ви дуже допомогли мені у скрутну хвилину. Ви найкращі!» (Олег Д.)

«Хлопці, скористався вашим сервісом, і перше, що хотів би відзначити — високий рівень роботи з клієнтом. За часів, коли кожного кроку натрапляєш на грубість операторів, для яких пов'язати три слова — це подвиг, ваша команда повернула мені віру в професіоналів. І виявляється, є ще компанії, де до клієнта ставляться як до клієнта, а не до быдла. Спасибі». (Сергій П.)

«Хочу подякувати вам за хороші промокоди та довіру! Ви неодноразово мене виручаєте! Дякую. Зі святом!» (Владислава М.)

До привітань приєдналися й українські бійці, яких компанія активно підтримує від початку воєнних дій на сході України.

«Командування та колектив військової частини А2622 щиро вітає вас з 8 річницею! 8 років начебто невелика дата, але цей відрізок часу показав, що ваші зусилля та відповідальне ставлення до роботи знайшли позитивний відгук серед клієнтів і партнерів. Приємно знати, що попри негаразди в країні і світі, ви завжди готові підтримати військових в напрямку зміцнення обороноздатності нашої держави. Щиро зичимо вам доброго здоров'я, миру та злагоди, щасливої долі та добробуту, здійснення всіх мрій!» — зазначив на ФБ-сторінці Moneyveo військовослужбовець Вітай С.



Факти про Moneyveo

Незважаючи на відносно молодий вік, компанія здійснила революцію на ринку кредитування. У листопаді 2013 року команда із 10 осіб видала українському споживачеві перший онлайн-кредит.

Компанія розробила унікальну автоматизовану систему, завдяки якій клієнту достатньо близько 8 хвилин на оформлення кредиту та не більше 2 хвилин — на отримання рішення щодо заявки.

Приблизно 60% користувачів сервісу — чоловіки. Середній вік клієнта — 28 років, а найстаршому — 92 роки.

У компанії обслуговується клієнт, який оформив у сервісі 872 кредити.

2020 року Moneyveo вийшла на міжнародний ринок, запустивши сервіс онлайн-кредитів у В'єтнамі. У тому ж році під час карантину команда розробила та анонсувала новий продукт для молодої аудиторії — кредитний додаток Veomini.

У червні 2021-го у партнерстві з Visa, Ibox bank та «Нова Пошта» Moneyveo випустила власну платіжну картку — першу на небанківському ринку.

У листопаді 2021 року постійних користувачів сервісу налічується близько 1,153 млн осіб.

Станом на 17.11.2021 року за весь час роботи компанії було видано близько 6,07 млн кредитів на суму понад 27 млрд грн.

року за весь час роботи компанії було видано близько 6,07 млн кредитів на суму понад 27 млрд грн. Moneyveo має низку нагород всеукраїнського та міжнародного рівнів. Серед них: «Вибір країни» (2 рази поспіль), «Бренд року» (5 нагород), «Українська народна премія» (5 нагород), «Зірка якості» (7 разів поспіль), звання «Найкращий сервіс онлайн-кредитування» (PaySpace Magazine), «Лідер Року 2020» та ін.

Про акції та розіграші



Сьогодні компанію Moneyveo впізнає, напевно, кожний другий українець за її невичерпним креативом, зірковими рекламними роликами та яскравими акціями.Тільки за останній рік клієнти компанії стали щасливими володарями цінних призів: крутого кабріолету Mazda MX-5, айфонів новітніх моделей, річних доходів на суми понад 100 000 грн кожен, самокатів, геймерських приставок, путівок на райські острови та інше. А до 8-річчя Moneyveo приготувала розіграш восьми iPhone 13, який відбудеться 7 грудня цього року.

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