Повірка електролічильника: на що важливо звернути увагу і як поводитися з контролером

Компанії, що надають послуги з електропостачання, тарифи на яке в Україні постійно зростають, часто посилають контролерів перевірити стан та показання електролічильників. Споживачам електричної енергії важливо правильно поводитися, якщо до них у будинок прийшов контролер, пише На пенсії.

Так, згідно з «Правилами оптового ринку електричної енергії», контролери мають право обстежити електролічильники споживачів. Щоправда, іноді під час проведення контрольних перевірок помилки, а іноді й зловживання, можуть допускати й енергетики. У такому разі вам корисно знати свої права.

Якщо до вас прийшов контролер, щоб звірити показання лічильника, насамперед перевірте його службове посвідчення. Якщо такий документ є, забезпечте контролеру доступ до приміщення для перевірки лічильника та дооблікової електропроводки. Перевірка має обов'язково проходити у вашій присутності.

За потреби покажіть перевіряючому (паспорт точки розподілу), а якщо є — і документ, оформлений під час попередньої перевірки.

За бажання та наявності технічної можливості зробіть фото та (або) відео-фіксацію інспекції. І головне — уважно ознайомтеся із документом, який вам дають підписати за результатами перевірки. За потреби внесіть у документ свої зауваження.

Якщо ж ви не погоджуєтесь з діями контролера, зверніться до консультативного центру постачальника послуги або до Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Як писали «ФАКТИ», нещодавно мер Києва Віталій Кличко розповів про складну ситуацію з опаленням та електроенергією в Києві та можливості віялових відключень.

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