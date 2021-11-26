Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Після 11 листопада нерозмитнені автомобілі на єврономерах опинилися в Україні поза законом. Їхню експлуатацію заборонено. Порушникам загрожує штраф у розмірі 170 тисяч гривень, що у більшості випадків вище за фактичну вартість аналогічного автомобіля української реєстрації.

Власники так званих «євроблях», які не вклалися у відведений законом період — до 10 листопада, зараз платять гроші учасникам бойових дій (УБД, учасники ООС), щоб ті легалізували їхнє авто.

У АТОшників терміни для пільгового розмитнення продовжено до 8 лютого 2022 року.

В ГО «Авто Євро Сила» пишуть, що така схема допоможе пересісти власникам «євроблях» на українські номери та захиститися від штрафів.

Але при цьому учасники бойових дій, учасники АТО/ООС повинні мати гарну кредитну історію, тобто у них не повинно бути боргів за кредитами, аліментами, штрафами за порушення правил дорожнього руху тощо.

Якщо АТОшник має такі борги, то після того, як «євробляху» розмитнять та захочуть поставити на облік, машину просто можуть забрати за борги.

Ще один момент, коли військовий чинить нечесно. Він допомагає розмитнити авто, але зникає й не переоформлює таку машину безпосередньо на водія «євробляхи». Такий АТОшник навіть може заявити свої права на автомобіль і за законом матиме рацію.

Експерти рекомендують для перестрахування власникам «євроблях» укладати договір, в якому необхідно прописати обов'язкову передачу машини після розмитнення водієві. А також по можливості звертатися до знайомих військових, до яких є довіра.

Ексклюзивний матеріал «Кінець епохи „євроблях“ в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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