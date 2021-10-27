Погрожує штраф та конфіскація: стало відомо, чому власники «євроблях» влаштували колапс на кордоні

В Україні 10 листопада закінчується пільговий період для розмитнення машин на єврономерах. За інформацією юриста організації «Авто Євро Сила» Івана Казачука, близько 485 тисяч «євроблях», а це 88%, не встигнуть пройти розмитнення до закінчення терміну, передає UBR.ua.

Експерт зазначив, що на сьогодні з 550 тисяч машин, що знаходяться в Україні станом на травень 2021 року, коли був прийнятий у Раді закон про пільгове розмитнення «євроблях», українські номери встигнуть отримати максимум 65 тисяч європейських машин.

Усім, хто не встиг поставити на облік свої авто на єврономерах, після 10 листопада загрожує штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскація автомобіля.

Для учасників бойових дій, які перебувають у зоні проведення операції Об'єднаних сил, термін продовжено до 9 лютого 2022 року.

Колапс на митницях, за даними ресурсу, також пов'язаний із процедурою реєстрації машин, які заїхали з боку Росії. Таким авто необхідно знову їхати на кордон і робити перезаїзд. Люди стоять у чергах по 4−5 днів, а у черзі близько 400 машин.

Про те, чому «євробляхи», що прибувають для розмитнення, конфіскують прямо на кордоні, у матеріалі «ФАКТІВ».

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