Небезпечний прецедент: митники почали відбирати давно розмитнені «євробляхи»

Ввезені в Україну машини на єврономерах, навіть розмитнені давно й за старими правилами та цінами на оформлення, можуть завдати автолюбителям безліч неприємностей.



В «Авто Євро Сила» (АЄС) розповіли про небезпечний прецедент — коли митники конфіскували розмитнений ще 2019 року автомобіль, за оформлення якого власник заплатив близько 3500 євро.



В АЄС вважають, що тепер митниця разом з виконавчою службою може конфіскувати дуже багато вже розмитнених «євроблях».

За законом, митниця може здійснювати митний аудит (перевірку документів, на підставі яких машина потрапила до України) протягом трьох років з моменту ввезення.



Прецедент з конфіскацією стався у зв'язку з тим, що у 2020 році водію прийшли документи з суду з рішенням про конфіскацію цього авто, яким він користувався на підставі довіреності. За словами потерпілого автомобіліста, митниця не погодилася навіть на оплату штрафу у розмірі вартості машини (за купчою — $ 1000), та залучала до стягнення виконавчу службу.

Юристи зазначають, що в даному випадку митниця провела перевірку, на підставі чого автомобіль ввезли в Україну. Митниця вважала, що довіреність на авто — підроблена. На цій підставі, на власника авто було накладено штраф у розмірі вартості автомобіля, а машина конфіскована.

Експерт вважає, що у разі цього авто санкції незаконні. Митницею було допущено цілу низку процедурних помилок.

Водій, у якого забрали авто, намагався повернути його через суд, але програв апеляцію.

На думку суддів, люди, які ввозили авто, підробили довіреність. Не врахували те, що у техпаспорті вказано нинішнього власника машини, який її розмитнював у 2019 році.

Крім штрафу у розмірі повної вартості авто, митники наполягають ще й на стягненні 33 тисячі гривень санкцій.

Як повідомляли «ФАКТИ», водії «євроблях», які не змогли розмитнити їх під час пільгового періоду, вирішили позбутися авто за допомогою розбирання та продажу запчастин.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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