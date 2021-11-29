В Україні більше не буде дешевих авто: названа причина

В Україні останнім часом спостерігаються зміни на всіх сегментах авторинку. Якщо ще нещодавно в країну завозили дешеві беушні машини з США та Європи, то тепер вони вже не будуть такими дешевими та вигідними для українських автолюбителів.

З вересня вартість вживаних імпортних машин зросла на 5−15%, передає UBR.



На думку експертів, уживані машини дорожчатимуть й надалі.

Аналітики, які працюють на автомобільному ринку, зазначають, що дефіцит виник на первинному ринку. Сьогодні, щоб купити нове імпортне авто, потрібно вистояти чергу від 4 до 7 місяців, залежно від бренду. Основною причиною затримок з постачанням машин є нестача мікрочипів.

Через затримки з постачанням нових автомобілів, в Україні подорожчали старі. Багато автолюбителів не можуть купити нову машину, тому кількість пропозицій на вторинному ринку впала, а ціни на авто зросли.

Дефіцит нових машин спостерігається не лише в Україні, а й у Європі та США. Через брак нових автомобілів за кордоном зріс попит на уживані. Тому ті, що приганяють в Україну, почали продавати за вищими цінами.

Окрім первинного ринку на автовторинок також впливає й фактор посилених карантинних обмежень.

За оцінкою експертів, діапазон цін на ринку для п'ятирічних машин залишається у межах $ 7−14 тис. — приблизно, як і минулого року.

На 5−15% подорожчала категорія «ліквідних» авто — які перебувають у хорошому технічному стані та тих брендів, на які серед українців є стабільно високий попит. Це такі бренди як Volkswagen, Skoda, Ford, Renault, Opel.



Зростання цін на вживані машини збіглося з завершенням періоду пільгового розмитнення авто на єврономерах.

На думку експертів, закінчилася не тільки епоха «євроблях», а й епоха дешевих імпортних автомобілів.

Тренд на подорожчання імпортних авто продовжиться й наступного року.

Аналітики вважають, що зупиниться подорожчання лише після того, як буде подолано дефіцит машин на первинному ринку.



Нагадаємо, 10 листопада згідно з законом був останнім днем, коли можна було розмитнити автомобілі на єврономерах. Нині вони в Україні вже поза законом. Період розмитнення продовжили на кілька місяців лише для учасників бойових дій та учасників АТО/ООС.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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