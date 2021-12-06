За даними Державної екологічної інспекції, у мережах економсегменту фіксується найбільша кількість випадків виявлення неякісного пального. Про це повідомив профільний сайт enkorr.ua та опублікував список.

«Випадки виявлення неякісного пального переважно фіксуються у мережах економсегменту. Невідповідність технічному регламенту зазначалася за такими фізико-хімічними показниками, як вміст сірки, детонаційна стійкість, об'ємна частка бензолу, масова частка кисню, об'ємна частка кисневмісних сполук і температура спалаху в закритому тиглі», — пише enkorr.ua.

За даними Держекоінспекції, у пальному на деяких АЗС було виявлено перевищення норми метанолу в 5 разів та об'ємної частки бензолу — більш як вдвічі, також було виявлено перевищення за об'ємною часткою бензолу (1,7 мг за норми 1) та масової частки кисню (7 1 мг за норми 27 мг), а також перевищення сірки в 11 разів. Крім того, були перевищені показники наявності кисневмісних сполук (метанол, прості ефіри). Також на одній з мереж АЗС були знайдені відхилення у пальному: при нормі температури спалаху в закритому тиглі дизельного пального 55°, він склав 27°, а у ДП та бензинах було перевищено показники сірки та виявлено нестачу октанового числа у бензинах.

Згідно з опублікованими даними, неякісне пальне виявили на АЗС мереж Мotto, SUNOIL, «Укрпетроль», «Брент Ойл», ТОВ «Тисарк», ТОВ «Рута Нова-К», ТОВ «Макс-19» та ін.

Раніше всеукраїнська громадська організація «Інститут споживчих експертиз», що спеціалізується на контролі якості товарів широкого вжитку, провела дослідження бензину А-95 у регіональних мережах, а також в основних всеукраїнських продавців пального. Результати дослідження інститут опублікував на офіційному сайті. Зокрема, у дослідженні зазначили, що заправка автомобіля бензином зі зниженим октановим числом як мінімум збільшить витрати пального та зменшить потужність двигуна, а як максимум — може призвести до поломки паливної апаратури.

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