«A-92» за ціною «A-95»: в Інституті споживекспертиз назвали мережі заправок, де знайшли порушення у зразках пального

Всеукраїнська громадська організація «Інститут споживчих експертиз», що спеціалізується на контролі якості товарів широкого вжитку, провела дослідження бензину А-95 у регіональних мережах, а також в основних всеукраїнських продавців пального. Результати дослідження інститут опублікував на офіційному сайті.

«Бензин А-95 не відповідав ДСТУ у мереж „БРСМ-нафта“, МОТТО, BrentOil та „бочки“ „Циклон“. У перших трьох зразків було виявлено нестачу „октану“ — „БРСМ-нафта“ (93,3 од.), МОТТО (92,4 од.), BrentOil (92,4 од.). Тобто, по суті, тут продають „дев'яносто другий“ за ціною „п'ятого“. Це є серйозним порушенням, оскільки двигуни сучасних автомобілів чітко налаштовані на відповідний рівень октанового числа. Заправка бензином зі зниженим числом як мінімум збільшить витрату пального та зменшить потужність двигуна, а як максимум — може призвести до поломки паливної апаратури», — йдеться у дослідженні Інституту споживчих експертиз.

За даними Інституту споживчих експертиз, у мереж «БРСМ-нафта», МОТТО, Brent Oil і «бочки» «Циклон» спостерігається значне перевищення вмісту бензолу.

«П'ятиразове (!) перевищення допустимого рівня цієї токсичної речовини виявлено у пробі „БРСМ-нафта“ (4,88% за норми не більше 1%). Не менш шокуючі цифри й у МОТТО з „Циклоном“ — більш ніж триразове перевищення! На їхньому тлі BrentOil зі своїми 1,26% виглядає навіть пристойно. Загалом екологам варто бити на сполох: при такому великому вмісті бензолу проблеми зі здоров'ям у водіїв та пішоходів практично неминучі», — повідомляє Інститут споживчих експертиз.

За даними Федерального агентства Міністерства охорони здоров'я США, вплив високих концентрацій бензолу може викликати рак, впливати на розвиток плода у вагітних, шкідливо впливати на кістковий мозок, склад крові та імунну систему.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про те, що у МВС планують закупити електромобілі для патрульної поліції, що дозволить зменшити витрати на пальне.

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