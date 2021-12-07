Реєстрація квартир та будинків буде проводитись по-новому: що змінилося

Українці вже звикли, що процес купівлі нерухомості або земельної ділянки складний, довгий та вимагає багато різноманітних довідок та інших важливих папірців. Однак поступово цей процес спрощується та переходить в режим онлайн. А нещодавно Кабмін затвердив розроблену Міністерством юстиції постанову щодо покращення якості адміністративних послуг, зокрема онлайн, та вдосконалення процедури реєстрації речових прав на нерухоме майно. Наприклад, запроваджується інформаційна взаємодія з єдиними та державними реєстрами, створення та забезпечення функціювання яких належить до компетенції Мін'юсту, і автоматична перевірка та внесення до Державного реєстру речових прав (ДРРП) відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права.

«На сьогодні одним з основних векторів політики держави залишається диджиталізація адміністративних послуг та питання захищеності інформації, що обробляється в єдиних та державних реєстрах, — повідомив заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Сергій Орлов. — З огляду на це як держава, так і споживачі адміністративних послуг зацікавлені в належній верифікації осіб, що звертаються для проведення реєстраційних дій. Відтак і виникла необхідність внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою забезпечення ефективності механізмів перевірки суб'єктів речового права при проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».

Більш детально про те, як зараз буде проходити реєстрація нерухомого майна громадянами, «ФАКТАМ» розповів керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

— Як саме зміниться порядок внесення інформації до Державного реєстру речових прав? Які дії можна буде проводити в електронному вигляді?

— Нещодавно, 25 листопада 2021 року, набрали чинності норми постанови Кабінету міністрів України № 509, якими внесено зміни до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Оновленим порядком буде передбачено інформаційну взаємодію з реєстрами та кадастрами, а також з автоматизованими інформаційними системами, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи. Фактично проведення реєстраційних дій не зміниться, державні реєстратори, як і раніше, будуть виконувати свою функцію, проте після нововведень Мін`юстом буде забезпечена взаємодія між реєстрами, до яких мають доступ державні органи.

В електронній формі будуть проводитись наступні дії:

* виготовлення електронних копій документів, передбачених законодавством, у тому числі електронних копій судових рішень щодо заборони чи скасування заборони вчинення реєстраційних дій;

* надсилання в електронній формі запитів підприємствам бюро технічної інвентаризації, що відповідно до законодавства проводили державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, для отримання відомостей про зареєстровані до 1 січня 2013 року права власності на об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт) чи про відсутність реєстрації відповідних прав на зазначений у запиті об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт);

* формування реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна, реєстраційної справи в електронній формі;

* на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав, інформаційну взаємодію з інформаційними системами, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, для подання заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі, забезпечення доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, отримання відомостей з Державного реєстру прав.

— Передбачено внесення до ДРРП ціни нерухомого майна, встановленої у договорі. Хто та як це буде робити?

— У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації права власності, відомостей про ціну нерухомого майна додатково вносяться також відомості про таку вартість. Якщо за договором набувається право власності на кілька земельних ділянок або об’єктів будівництва, відомості про ціну кожного з таких об’єктів вносяться до Державного реєстру прав відповідно до визначеної в такому договорі ціни кожного з об’єктів. У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, відомостей про ціну такого речового права або розмір плати за користування нерухомим майном, додатково вносяться відомості про таку ціну або розмір плати. Така інформація буде вноситися держреєстратором, виходячи з ціни договору.

— Як бути, якщо нерухомість або земля переходять по договору дарування або обміну?

— Якщо буде посвідчуватися будь-який договір, що не передбачає сплату коштів однією зі сторін (договір дарування, договір міни), при посвідченні таких правочинів нотаріуси та держреєстратори будуть запитувати експертну оцінку такого майна — для внесення її в договір та ДРРП.

— Як зміниться присвоєння адреси закінченим будівництвом об'єктам, що є складовою частиною будинку, будівлі, споруди?

— Постановою передбачено присвоєння окремої адреси для складової частини будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове та нежитлове приміщення). Документ, що підтверджує присвоєння такому об’єкту адреси, отримується державним реєстратором шляхом звернення до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. За умови, що заявником будуть вказані реквізитами та відомості про суб’єкта, що здійснював присвоєння адреси закінченому будівництвом об’єкту.

Обов’язковою вимогою державної реєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням є наявність і відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Якщо говорити простою мовою, то процедура реєстрації знесення будинків, споруд значно ускладнюється та буде здійснюватися через ЄДЕБС, — підсумував Ігор Ясько.

Варто нагадати, що вже в наступному році українці зможуть змінювати місце своєї реєстрації в електронній формі за допомогою порталу «Дія». Для цього парламент затвердив відповідний закон, а уряд розпочав експериментальний проєкт.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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