Про те, яким саме сигналом для Банкової є санкції США проти відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького та колишнього українського топ-чиновника Андрія Портнова, пише на своїй сторінці у Facebook народний депутат України VIII скликання журналіст Вадим Денисенко.

«Санкції США. Навіщо Захід хоче розблокувати Конституційний суд?

1. Попри всі голосні спічі представників антикорупціонерів, ніхто з них не вгадав, а хто ж попаде під санкції. Простіше кажучи, надування щік є надуванням щік. Антикорупціонери справді готують десятки, а то й сотні подань на тих чи інших політиків та бізнесменів. Але їхній голос навіть не дорадчий. Вони є формальними «передастами». Також варто окремо звернути увагу на те, як змінилася їхня риторика щодо Ахметова. Багато хто почав говорити, що вони «лягли» під Банкову. Так от — це також міф. Вони завжди грали і грають в іншу гру, і попутниками Банкової чи якогось іншого центру впливу вони стають не тоді, коли це потрібно тим чи іншим українським політикам. Через них просто транслюють певні сигнали.

2. Санкції проти Тупицького пов"язані з віддаленою перспективою, а не з його вчорашніми чи позавчорашніми діями. Це сигнал суддям: негайно розблокуйте Конституційний суд, інакше згадають про вас. Навіщо це Заходу? Імплементація Мінська можлива без змін до Конституції (потрібне добро від КС), але з точки зору закону, буде мати «душок» нелегітимності. Власне, зараз не йде мова про зміни головного закону, це робиться про всяк випадок. А випадок може не трапитися ніколи, а може статися так, що вже в лютому-березні потрібно буде прискорювати процеси.

3. Санкції проти Портнова — це сигнал в цілому суддівському корпусу з однієї сторони і Офісу президента з іншої. Зеленському показують, що бомби падають дуже близько до його оточення. Правда, знаючи характер Портнова, я не здивуюся, що завдяки цим санкціям він несподівано може перейти з першої у вищу політичну лігу. На проросійському фланзі зараз є певна криза лідерства. Але це поки просто думки вголос і далека футурологія.

4. Заява Білого дому після розмови з Зеленським про те, що жодного рішення про Україну без України не ухвалюється, — це просто заява. На жаль, поки поза нами готуються певні плани по імплементації Мінська, а ми є пасивними спостерігачами цього процесу. Зверніть увагу, що попри високий градус останніх днів ніхто із влади не заявив про наші червоні лінії. Ми просто мовчимо", — написав Вадим Денисенко.

Фото зі сторінки Вадима Денисенка у Facebook

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