В Україні запроваджено нові правила купівлі квитків на потяги: що важливо знати

«Укрзалізниця», яка на новорічні свята запустить курсування прямого поїзда на гірськолижний курорт Славське «Лижний експрес», оголосила про зміну ставки комісійного збору при купівлі, поверненні та резервуванні квитків, яка відбулася з 10 грудня.

Зазначений фіксований збір підвищено з 22 гривень до 30 гривень, повідомили у прес-службі компанії.

Також передбачено включення комісійного збору до вартості квитків на експрес «Київ — аеропорт «Бориспіль», що призведе до подорожчання квитків на експрес до 100 гривень.

Одночасно зменшується розмір комісійного збору за резервування квитків для групових замовлень. Відтепер вартість резервування місць в разі бронювання квитків для групи кількістю більше 30 осіб становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з дітей віком до 18 років (досі цей збір стягували у розмірі 80 гривень з дорослих пасажирів та 40 гривень з дітей, незалежно від розміру групи).

«Це стане важливим стимулом для розвитку внутрішнього туризму», — розраховують залізничники.

Нагадаємо, що з 19 грудня подорож по Україні можна оплатити також і з використанням «тисячі за вакцинацію».

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