З Днем ангела Андрія: найкращі листівки та вітання

13 грудня Церква відзначає день святого Андрія Первозванного — одного з 12 апостолів Христа, а всі Андрії святкують іменини. В українських народних традиціях день Андрія — одне з найпопулярніших зимових свят, цього дня молодь організовувала вечорниці, юнаки збиралися на веселий парубоцький вечір, а дівчата ворожили на наречених.

Привітати Андрєєв зі святом можна гарними листівками та привітаннями.

Хай завжди ангел поруч буде

Та береже тебе від зла.

Твій шлях, Андрію, світлим буде,

Здоров’я й сил, п’ємо до дна.

Бажаємо: у здоров’ї жити,

Хліб на столі мати,

Ближнього любити,

Батьків пам’ятати.

Хай навкруги світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди шанують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Фото https://ua.depositphotos.com/, voskresinnia.org.ua, osoblyva.com, krestilnoe.ru, cultshop.ru

2015

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram