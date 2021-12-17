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Клуб споживачів

За воду доведеться платити дорожче: стало відомо, як зростуть тарифи на водопостачання

20:49 17 грудня 2021
лічильники

У 2022 році на українців очікує підвищення тарифів на комунальні послуги. Експерти прогнозують, що суттєво подорожчає холодна вода. Такі висновки містяться у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економіки.

Наступного року ціна води може зрости на 16%. Тарифи на воду зростатимуть не лише у 2022 році, а й у наступні роки.

У 2023 році ціна на гарячу воду зросте на 10%, у 2024 році — на 7,5%.

Уряд вважає, що вартість води може піднятися на 11% (можлива похибка +/- 3%). Ціна залежатиме від регіону та постачальника, який має право індивідуально встановлювати ціну.

Нагадаємо, в уряді очікують, що тарифи на газ, світло та тепло з 2022 року зростатимуть протягом трьох років поспіль.

У Києві в платіжки за опалення вже включили послугу «Абонплата», яка включає витрати на обслуговування, ремонт та заміну лічильників, витрати виконавця послуг, у тому числі й за формування платіжок.

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