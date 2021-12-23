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«Або труси надягніть, або хрестик зніміть»: Цимбалюк передав привіт Путіну з бункеру

12:21 23 грудня 2021
Роман Цимбалюк
Стосовно Романа Цимбалюка, який працює в Росії, ініціювали справу та викликали до прокуратури

«Ще жодного разу за 13 років своєї роботи в Москві я не користувався такою увагою спецслужби пресслужби Кремля, як цього тижня, — пише на своїй сторінці у соцмережах Роман Цимбалюк. — Мені зателефонували звідти безліч разів із запитанням, чи прийду на зустріч із Володимиром Путіним у Манєж.

Я дійсно не росіянин, і, можливо, тому, я не дуже розумію таке запрошення. Адміністрація президента Росії ініціювала проти мене не просто цькування, а справу, цілком реальну, із викликом до прокуратури.

І пресслужба того ж президента чекає, коли ж прийде незручний і нахабний Цимбалюк, і можна буде показати демократичний та доброзичливий настрій Путіна у прямому ефірі! Тому що Путіну можна ставити будь-які запитання, він на них чекає і без них нудьгує, але нікому їх ставити — немає журналістів, а якщо є, вони обгрунтовано бояться за своє життя та свободу.

Мені достеменно відомо, що процес проти мене та моєї сім'ї рухає саме «апешечка». Причому, судячи з того, як завзято й глибоко почали копати — навіть на старій роботі моєї дружини — ця справа стане кримінальною.

Тому ви або труси надягніть, або зніміть хрестик.

Хочете запитання — надягніть намордники на своїх псів. Бути терпилою я не навчений.

Тож подивлюся цього року пресконференцію онлайн.

Від нашого бункеру вашому — полум'яний привіт!

Фото Романа Цимбалюка із соціальних мереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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