Дорогі жінки, вас ніхто не призиває на війну, — офіцер морської піхоти про військовий облік для жінок

В Україні розширили список професій жінок, які підлягають військовому обліку. До нового списку військовозобов'язаних увійшли 35 видів спеціальностей та сотні професій: інженери, менеджери, мистецтвознавці, журналісти, юристи, кухарі, фармацевти… Нововведення прокоментував на своїй сторінці в соцмережі офіцер морської піхоти Дмитро Іванов.

«Гаразд, давайте серйозно, без стьобу, іронії та іншого.

Я не можу розписуватись за всю армію, не маю повноважень, але запитував у багатьох військових сьогодні, що вони думають щодо нововведень у військовий облік.

Думки різні, але різкого негативу не було ні від кого. Були різного роду сміховинки, куди ж без них, були байдужі знизування плечима, були відповіді у стилі «Ну й чудово».

Поясню трохи логіку військових — тобто людей, які все ж таки трохи більше розуміють у подібних процесах (дивно, правда?).

1. У нас війна.

2. У нас війна з противником, який має набагато більші ресурси, ніж ми.

3. Армії потрібні мобрезерви.

4. Ті мобрезерви, які є, дуже хороші, але у разі повномасштабної війни їх може виявитися недостатньо, тому постановка на облік жінок не зашкодить точно.



5. Суспільство забуло про війну. Вона давно вже стала не страшною, далекою, десь там далеко. Нововведення з обліком — добрий спосіб нагадати про це.

Та й головне.

Дорогі жінки, які увімкнули істерику (звертаюся тільки до таких)!

Вас ніхто нікуди не забирає.

Вас ніхто не кличе на війну.

Вас не схопить злий військком і не змусить рити окопи, водночас відстрілюючись з трофейного бластера.

Вам не видадуть відразу ж при постановці на облік два кулемети, собаку Мухтара, папугу-матюкальника та чорну мітку.

І ні, постановка на облік НЕ РОБИТЬ вас військовослужбовцями. Як показали 6 хвиль мобілізації, стати на облік і піти служити — це докорінно різні речі, часто не пов'язані між собою. Припиняємо паніку, істерику та повертаємось до улюбленого заняття — чищення кулемета за допомогою Фейрі.

А, ну й так, на облік все ж таки встаньте, ніякої біди тут немає. За моєї повної відсутності симпатії до нашого політичного керівництва (маю на це право як громадянин) цю ініціативу сприймаю як правильну. Аби тепер МОУ нормально пояснило військкоматам, як це все провернути, бо військкомів реально шкода", — написав офіцер у фейсбуці.

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