«Піар попереду логіки та необхідності»: Кривонос про постановку жінок на військовий облік та адміністративну реформу

Ідея про постановку всіх жінок на військовий облік показала, що навіть правильні кроки потребують пояснення, інформаційного супроводу. Дуже погано, коли піар підміняє собою логіку та необхідність. Таку думку висловив генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос у Facebook

Постановки жінок на військовий облік. Чудово відволікає від зашкварів влади і будоражить суспільство. Тут з обліком чоловіків не до кінця розібрались, а вже взялися за жінок. Термін взяття на облік — рік. Навіть не порахували, що жінок в Україні майже на 3 млн більше чоловіків…

Навіть весною 2014 було значно більше порядку ніж зараз. Але чому дивуватись — доводити до результату не обов"язково. Піар попереду логіки і необхідності.

Центри комлектування і до цих рішень зашивались, а тепер вони завиють. Бо обсяг роботи збільшиться, персоналу і так не багато.

Ну, невже не має притомних поряд хоч порахувати навантаження, доцільність і приймати послідовні, зрозумілі для суспільства рішення та якісно вибудувати комунікацію з суспільством?

Кого ми лякаємо? Ми шапками закидаємо ворога? Нагадує військову промовку: нам війни реальної не треба, ми самі себе задовбаємо стройовими оглядами та реформами.

Прикро, що замість зрозумілого для суспільства рішення, що посилює обороноздатність — гора народила мишу. Військові все стерплять.

Чому дивуватись, всі хто це вигадує і так планує, або ділетанти-уклоністи з 2014 року з ефектом Данінга-Крюгера, або агенти впливу 5 колони РФ.

Фото sgkryvonos/Facebook

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