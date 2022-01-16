Лікнеп для споживача: як не переплачувати за доставку газу і хто може взагалі за неї не платити

З 1 січня 2022 року постачальники газу збільшили тарифи на розподіл «блакитного» палива.

Як підрахували експерти «Газправди», в середньому доставка (розподіл) газу подорожчала на 3,9%. Хоча для кожного постачальника затверджується окремий тариф, що залежить від регіону, кількості споживачів та розміру витрат на стійке функціонування газорозподільних систем.

Сума у платіжці за розділ газу залежить від обсягів спожитого газу, а за основу береться кількість використаного палива за попередній період (на 2022 рік це період з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року), який ділиться на 12 та множиться на тариф місцевого постачальника газу.

Для кожної групи споживачів встановлені мінімальні обсяги:

- 39 кубометрів — якщо газ використовується лише для приготування їжі;

- 126 кубометрів — для приготування їжі та підігріву води;

- 314 кубометрів — для комплексних споживачів, якщо газ використовується й для опалення.

Група споживання газу визначається на момент укладання договору (залежно від підключених газових пристроїв: газова плита, газовий котел, водонагрівач) та прописується у договорі на розподіл газу.

Експерти радять споживачам, які не користуються газовим котлом, звернутися до свого оператора із заявою про відключення газового котла та зміну категорії споживання у договорі. Проте тарифи на розподіл для такого споживача зміняться лише з 1 січня наступного року.

У консультаційному центрі для населення зазначили, що плата за розподіл газу не нараховується лише тим домогосподарствам, яким офіційно було припинено постачання (розподіл) газу, що підтверджується відповідним документом.

При цьому газопостачання має бути не просто припинено (опломбовано), а також має бути розірвано договір щодо розподілу газу.

«Якщо споживач не бажає платити за розподіл газу, йому необхідно звернутися до свого Оператора ГРМ та написати заяву про припинення постачання (розподілу) газу із розірванням договору про розподіл газу. Але за відновлення газопостачання доведеться оплачувати його підключення», — додають експерти.

Нагадаємо, що у січні деякі постачальники газу встановили місячний тариф на «блакитне» паливо у 8−12 грн за кубометр, але попередили, що ціна щомісяця змінюватиметься. Є й велика група постачальників, які мають місячний тариф у 50−57 грн/кубометр.

Фото з Pixabay

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