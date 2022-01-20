Що сказав і не сказав Байден про агресію Росії проти України: версія Юрія Бутусова

Президент США Джо Байден заявив, що на Росію чекає катастрофа у разі військового вторгнення в Україну. За словами Байдена, Путін ще «ніколи не бачив» економічних санкцій, подібних до тих, які будуть введені після цього. Про те, що сказав і не сказав Байден про агресію Росії проти України, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

«Байден: Якщо російські війська перетнуть кордон і вбиватимуть українських бійців, США підтримають Україну та розірвуть відносини з Росією так, як не бувало навіть у роки «холодної війни».

США серйозно посилюють підтримку України у війні. Президент США Д. Байден провів пресконференцію, присвячену першому року перебування на посаді.

Що сказав та не сказав Байден про агресію Росії проти України?

1. Байден заявив, що у разі широкомасштабного вторгнення в Україну США заборонять будь-які операції в доларах, світовій резервній валюті, пов'язані з Росією: «anything that involves dollar denominations». Такої заборони не було навіть під час холодної війни 40−90-х, коли СРСР протистояв Заходу. Це означатиме повний вихід усіх великих західних інвесторів з усіх видів бізнесу з Росією.

2. Байдена прямо запитали, що має статися, щоб він наказав застосувати ці санкції та надати Україні допомогу, він відповів, що лінією прийняття рішень буде: «російські війська, що перетинають кордон і вбивають українських бійців».

3. Байден заявив, що у війні загине багато росіян: «Ціна просування в Україну з точки зору фізичних втрат життів для росіян — з часом вони будуть здатні досягти переваги — але це буде дорого… Це не буде легка прогулянка для Росії. У військовому відношенні вони мають велику перевагу. І щодо України, вони заплатять високу ціну негайно, у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі».

4. Резюме виступу Байдена прямо озвучила в офіційній заяві прессекретарка Білого дому Джейн Псакі: «Президент Байден ясно дав зрозуміти президентові Росії: якщо якісь російські збройні сили перейдуть кордон України, це буде відновленням вторгнення, і воно буде зустрінуте швидкою, жорсткою і єдиною відповіддю з боку Сполучених Штатів та наших союзників…»

Які висновки слід зробити?

1. Мета Байдена: змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо визволення Донбасу і позначити готовність США значно серйозніше втрутитися у війну на боці України, якщо Путін намагатиметься впливати на переговори військовою загрозою.

2. Байден вперше вказав, що загибель українських воїнів є приводом для втручання США. І тепер президент США має давати оцінку у разі загибелі українців від рук російських окупантів на Донбасі, там, де кордони України давно порушені. І таким чином, якщо Путін не піде на переговори, будь-які бойові дії на Донбасі щодо захисту суверенітету України будуть ще активніше підтримані США.

3. Загрози Росії не є приводом для «втоми від України». Навпаки, Україна, як головний фронт опору російському імперіалізму, отримує нові можливості для прискорення інтеграції на Захід. Ворожа Росія створює для Заходу зобов'язання щодо підтримки України, і Україна може стати вигідним майданчиком розвитку для політики та бізнесу у Східній Європі.

4. Чим ефективніше боротиметься Україна на Донбасі й чим більше українці ліквідовуватимуть російських окупантів у межах Мінських угод, тим більшою буде допомога Україні від структур НАТО. Ліквідація російських окупантів є тим засобом тиску, який зможе зробити дипломатію дієвою. Україна має перетворити війну на Донбасі на виснаження, а Захід продовжуватиме стримувати Росію.

5. Не думаю, що тиск США змусить Путіна звільнити Донбас та Крим. Але цей тиск у комплексі з посиленням держави в Україні, посиленням оборони, з заподіянням постійних втрат російським окупантам на Донбасі, у Криму та Придністров'ї змусить наступника Путіна шукати шляхи виходу з цих численних воєн та конфліктів. Ми маємо підготуватися до того часу, коли Путіна буде відсторонено від влади, і тоді ми візьмемо своє", — написав Юрій Бутусов.

Фото зі сторінки Юрія Бутусова у Facebook

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