22 січня виповнюється 80 років Миколі Олеговичу Піддубному, генерал-лейтенанту міліції, заслуженому юристу України.

Микола Олегович народився в селі Бовтишка Олександрівського району на Кіровоградщині і все життя після військової служби віддав боротьбі зі злочинністю. З 1966 року Піддубний служив в міліції, в одному з найважливіших її підрозділів — карному розшуку. У 1982 році він став старшим оперуповноваженим карного розшуку київської міліції, який згодом очолив.

Буремні часи перебудови породили організовану злочинність. Це були часи, коли зародилися такі поняття, як рекет, кримінальні авторитети, якими часто-густо ставали відомі спортсмени і спортивні тренери. Цьому явищу треба було протидіяти. І саме Микола Піддубний очолив перше Управління по боротьбі з організованою злочинністю в країні, яке було створено саме в Києві. Минулого року Микола Олегович розповідав в інтерв’ю «ФАКТАМ» про роботу цього підрозділу по боротьбі з відомими на той час київськими «авторитетами» та злодіями в законі. «Кого посадили, хто був вбитий у бандитських розбірках, кого вижили з країни. Коли я заступав на посаду начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю, в Києві було п’ять злодіїв в законі, а коли через три роки пішов на підвищення — не лишилося жодного. А це ж були дуже небезпечні злочинці з міжнародними зв’язками!» — розповідав Микола Піддубний.

Про ті часи можна згадувати, як про «золотий вік» боротьби зі злочинністю, яка давала наочні результати. Вже в 1994 році, оцінивши здобутки Миколи Олеговича у цій боротьбі, його було призначено начальником столичного главку міліції та заступником міністра внутрішніх справ. Далі мав бути загальнонаціональний рівень, і в Україні було прийнято рішення про створення Національного бюро розслідувань, заступником директора якого призначили Миколу Піддубного. Але постійні політичні чвари не дали цьому органу запрацювати в повну силу.

Тож у 2000 році Піддубного було призначено заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Після виходу на пенсію Микола Піддубний продовжує допомагати тепер вже поліції, ділиться з оперативниками досвідом. Він також є автором книги «Викрити перевертня», нагороджений почесним знаком «Заслужений працівник МВС України», почесною відзнакою президента України «За заслуги» та орденом Святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня.

«ФАКТИ» вітають давнього друга нашої редакції з ювілеєм та бажають здоров’я, творчої наснаги та ще довгих років плідної праці.

Нагадаємо, 10 грудня 2021 року 80-річний ювілей відзначив відомий композитор Ігор Поклад, який був удостоєний звання Герой України.

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