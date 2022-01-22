Українцям відмовляють у підключенні до постачальника газу: у «Нафтогазі» назвали причину

Компанія «Нафтогаз України», яка встановила для побутових споживачів до 30 квітня 2022 року тариф «Фіксований» на рівні 7,96 грн за кубометр (без розподілу), може відмовити у підключенні споживачеві, який хоче обрати її постачальником.

Видання «На пенсії» згадує ситуацію з чоловіком, який двічі намагався вибрати цю компанію постачальником, але йому відмовили. Причина — відсутність важливого документу.

«Для укладання договору постачання природного газу побутові споживачі разом із заявою надають постачальнику оригінали документів, якими визначено право власності або користування на об'єкт (приміщення)», — йдеться у відповіді компанії.

Заявник прав власності на житло не мав.

Раніше в «Нафтогазі розповіли, як економити при оплаті за газ. Так, споживачі, які заплатять за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 числа, отримають знижку 1%. Її можна використати під час наступного платежу .

Фото з Pixabay

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