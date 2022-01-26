- 08:44 Міжнародний автобус розбився на Львівщині: багато постраждалих
- 08:15 Українець Яремчук не зумів виграти перший трофей із «Бенфікою»: відеоогляд фіналу
- 08:09 Україна в полоні стихії: синоптики розповіли, коли припиняться хуртовини
- 07:21 Під Києвом жорстоко вбили сімейну пару: що відомо зараз
- 06:25 Щоб видалити сторонній предмет, з тіла злили всю кров: лучанин 24 роки жив з 18-сантиметровим катетером у серці, який залишили лікарі
- 29.01 23:35 Народне свято 30 січня: як обдурити нечисту силу в день Антона Перезимника
- 29.01 22:50 Улюблена паста дочки: рецепт оракетте з тунцем та броколі від переможця «МастерШефа»
- 29.01 22:21 «Помер тому, що сам так вирішив»: із зіркою радянського кіно попрощалися у Ризі
- 29.01 21:41 Вірус маскується: українців попередили про нову потужну кібератаку
- 29.01 21:09 Підвищать двічі: як зміняться пенсії військовим у 2022 році
- 29.01 20:07 Тарталетки з яблуками: швидко готуються та швидко зникають
- 29.01 20:01 Дочка Володимира Вірчиса зворушливо відрегувала на смерть батька
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2004
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 42×40 cm
Лімітована серія 500 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Батьком Леоніда Гайдая, який народився 30 січня 1923 року в місті Свободному Амурській області, був Іов Ісидорович Гайдай, висланий свого часу з Полтавської губернії на будівництво Амурської залізниці. Сім'я часто переїжджала з місця на місце. Жили то в Читі, то в Іркутську. До речі, закінчивши 21 червня 1941 року іркутську залізничну школу № 42, Леонід уже за два дні пішов у військкомат проситися на фронт. Служив у розвідці. Ходив у тили ворога за «язиками». Славився скромністю та хоробрістю. У ньому це якось органічно поєднувалося. Після важкого поранення в ногу був визнаний непридатним до подальшого несення військової служби.
Підробляючи освітлювачем в Іркутському обласному драмтеатрі, Гайдай там відвідував театральну студію, мріючи стати режисером. Мрії збуваються. Відучившись на режисерському факультеті ВДІКу, хлопець був прийнятиц на кіностудію «Мосфільм», де спочатку все в нього, щоправда, пішло не так. Вихід у 1958 році на екрани сатиричної картини «Наречений з того світу» ледь не закінчився звільненням молодого режисера з роботи. Врятувало його лише заступництво впливового Івана Пир'єва, якому подобався талановитий хлопець. Знаменитий Пир'єв, як потім виявилося, не помилився. У 1961 році короткометражний фільм Леоніда Гайдая «Пес Барбос і незвичайний крос» був номінований на «Золоту гілку» на кінофестивалі Канна. Фільм закупили для прокату в більше 100 країн. А на фестивалі у Сан-Франциско він навіть став лауреатом.
До речі, ідея фільму народилася, коли Гайдай, приїхавши до батьків до Іркутська, купив одну з центральних газет і прочитав там фейлетон українського письменника Степана Олійника під назвою «Пес Барбос».
Взагалі Гайдай зняв не так вже й багато художніх фільмів — трохи більше двадцяти. Але яких! «Діамантова рука», «Іван Васильович змінює професію», «Кавказька бранка», «12 стільців», «Операція «И». Мало не кожен увійшов до класики радянського, та, мабуть, і не лише радянського, кінематографа.
Інтерв'ю журналістам Гайдай майже ніколи не давав. Зрідка за нього це робила прекрасна актриса Ніна Гребешкова, з якою Леонід Іович прожив у коханні та злагоді понад 40 щасливих років. Саме вона розповіла про те, що зовнішність і характер Шуріка режисер списав із себе: «Це точна його копія. Від ходи до жестів. Леонід завжди мріяв створити такого позитивного персонажа — трохи безглуздого, але доброго очкарика…». Актори часто згадували, як Гайдай преміював за різні вигадки на знімальному майданчику. Моргунов розповідав: «За кожен оригінальний трюк Гайдай пропонував нам по 2 пляшки шампанського. Нікулін у „Кавказькій бранці“ заробив 24 пляшки, я — 18. А Віцин — одну. Віцин страшенно не любив шампанське. Натомість йому подобалося здавати посуд…».
А ще Гайдай вірив у різні прикмети. Наприклад, вважав, що містична сила чорних кішок приносить удачу, і тому знімав їх майже в кожній своїй картині. І перед початком зйомок обов'язково розбивав тарілку. Якось тарілка не розбилася — і зйомки довелося відкласти. Своє небажання давати інтерв'ю та розповідати про режисерську «кухню» пояснював просто: «Дивіться мої фільми — у них все сказано». Будемо дивитись…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш
Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік
- Я, звичайно, вибачаюсь, але куди це вас так послали, що ви прийшли саме сюди?
Вітер: 8 м/с Пд-3х
Тиск: 730 мм