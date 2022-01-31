Чому важливо періодично відвідувати автосервіс?

Неважливо, який автомобіль стоїть у вас в гаражі, вам, як власнику, необхідно стежити за його справністю — і з метою безпеки на дорозі, і щоб уникнути раптових і дорогих ремонтів.

Деякі маніпуляції ви можете провести самі, але для більшості заходів щодо обслуговування та діагностики потенційних несправностей вам потрібно буде їхати до фахівців. Наприклад, до автосервісу ATL.

Навіщо люди їдуть у сервіс?

Дрібний ремонт, що не впливає на експлуатацію

Серйозний ремонт, що впливає на комфорт та безпеку

Обслуговування за регламентом

Планове та позапланове ТО

Поломки: від діагностики до ремонту

Сучасні автомобілі — це технічно складні агрегати з масою електроніки та вузлів, які не призначені для «гаражного» ремонту.

У хороших автосервісах на зразок ATL є обладнання для комплексної діагностики ДВЗ та інших вузлів авто, а також фахівці та набір комплектуючих для проведення оперативних ремонтних робіт.

До переліку можливих ремонтних послуг входять як відносно дрібні роботи, які можна відкласти, так і терміновий ремонт, без якого автомобіль неможливо або навіть заборонено експлуатувати.

Обслуговування

Друга причина, чому автомобілісти відвідують автосервіс — це обслуговування автомобіля. Справа в тому, що експлуатація будь-якого транспорту передбачає своєчасну заміну технічних рідин та вузлів, що зношуються через певний час (пробіг).

Якщо не міняти масло в двигуні та коробці, не стежити за рівнем гальмівної, охолоджуючої рідини, що омиває, якщо вчасно не міняти фільтри, гальмівні колодки та диски, гуму на колесах та інші елементи автомобіля, є ризик потрапити в ДТП або зіткнутися з серйозною підлогою, аж до «капітального» ремонту.

Планове та позапланове ТО

Рекомендується періодично приїжджати в автосервіс, керуючись порадами майстрів та виробника (докладніше про регламент відвідувань СТО читайте у посібнику виробника вашого автомобіля).

Навіть якщо зараз ваше авто поводиться добре, але ви давно не заїжджали в автосервіс, краще перестрахуватися. Якщо ж ви помітили незвичайні симптоми, запах, шуми, вібрації, погіршення динаміки, збільшення гальмівного шляху, невпевнена поведінка авто під час розгону, поворотів чи гальмування — їдьте в автосервіс якнайшвидше.

Пам'ятайте, що часом достатньо замінити копійчану деталь, щоб убезпечити себе від аварійних ситуацій на дорозі та в майбутньому уникнути дорогого ремонту всього двигуна, «коробки» або ходової.

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