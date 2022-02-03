Чому пізно карати Трухіна за п'яну аварію: версія Олександра Кочеткова

Після того, як ЗМІ показали резонансну ДТП за участю нардепа з фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна, що трапилася близько пів року тому, ситуацією зацікавилося ДБР, а пропрезидентська фракція нарешті дійшла висновку, що колезі, що оскандалився, не місце ні в партії, ні у фракції «Слуг». Політолог Олександр Кочетков у фейсбуці у зв'язку із цим зробив невтішний для влади прогноз.

«Влада багато чого не має права. Але першим у списку йде вимога не бути боягузливою та тупою.

Тільки тупий не зрозуміє, що якщо існують докази непристойного вчинку, тим паче відеозапис, то у століття інформаційних технологій він неминуче спливе. У найнезручніший момент. Хоч би як намагалися скоростиглі начальнички його сховати й поховати.

Тому приховувати від суспільства можна лише суто внутрішні чвари у владі, коли серед свідків сторонніх немає. А резонансна ДТП із багатьма постраждалими — собі дорожче. Тому після п'яної аварії Олександра Трухіна треба було показово карати. Відразу.

Так ні. Спочатку «Слуги» на чолі з президентом Зеленським робили очі, як у шкодливого кота, і затягували справу, яку сільський дільничний спроможний був розслідувати за кілька годин. Зрозуміло, не Трухіна вони рятували, а сумку, яку він возив і з якої легко міг дістати 150 штук, щоб відкупитись, як йому здавалося, від усього.

Але коли передбачувано сплив вбивчий відеозапис патрульного, у переляканої влади почалося мимовільне спорожнення.

Спочатку Давид Арахамія завив, що таким, як Трухін, серед них не місце. Згодом Олена Шуляк, формальний лідер партії «Слуг», різко виключила Трухіна з партії. А потім і Володимир Зеленський заявив, що закон, виявляється, один для всіх і не має значення розмір правопорушення, скоєного Трухіним. Це той же президент Зеленський, який нещодавно цинічно заявляв, мовляв, жертв у ДТП із Трухіним не було, тому й галасу зчиняти не треба.

І все це за день! Бо ж можуть, коли припре!

Знову ж таки, керівництво Нацполіції та ДБР одразу почало перекидати один одному гарячу сковорідку відповідальності.

Вибачте, але ця ситуація «пахне», як сільський нужник, в який кинули пачку дріжджів. В результаті рейтинг президента продовжить падати, як дірявий аеростат. Бо баласт треба скидати вчасно — це теж ознака не тупої влади. Нині вже пізно корчити принциповість.

Шкода. Тому що на зовнішньополітичному напрямку у влади тільки-но почало складатися щось прийнятне. Але з тими, хто не в змозі дотримуватись правил елементарної політичної гігієни, серйозні партнери мати справи не стануть. Погребують", — написав політолог Кочетков.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

367

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter