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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2016
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 60×44 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Цю історію мені довелося почути під час поїздки до стародавнього японського міста Кіото, яке, до речі, є містом-побратимом Києва. Коли по завершенню чайної церемонії мова зайшла про вміння людини керувати своїми емоціями, професор, що супроводжував мене, згадав випадок, що стався з легендарним японським філософом періоду Едо, якого всі знають під псевдонімом Аідзава Сейсісай, хоча насправді його ім'я було Аїдзава Ясусі.
Одного разу до нього прийшов досить відомий у країні самурай Набусіге і попросив пояснити різницю між Пеклом і Раєм.
Добре знаючи, хто перед ним стоїть, філософ підкреслено байдуже уточнив:
— А ти, власне, хто?
— Самурай! - здивовано відповів Набусіге, відчуваючи певну каверзу в словах Аїдзави.
— Який ти самурай? - перепитав філософ. — У тебе ж обличчя базарного жебрака. Хотів би я побачити правителя, який вирішив взяти собі на службу самурая з таким обличчям.
Ледве стримуючи гнів, Набусіге рішуче схопився за рукоятку меча.
— А, то в тебе ще й меч навіть є? - безпристрасним голосом продовжував провокувати гостя Аїдзава. — Напевно, твій меч настільки затуплений, що навіть подряпини не зможе залишити на моєму тілі.
Не витримавши такого явного приниження, самурай різко вихопив з піхов меч, найтонше лезо якого яскраво відбивало останній промінь скупого зимового сонця, що сідав за вікном.
— Ось так відчиняються ворота Пекла, — спокійно сказав філософ.
Усвідомлюючи глибинну суть уроку, настільки майстерно викладеного Аїдзавою, самурай сховав меч і низько вклонився вчителю.
— А так відчиняються ворота Раю, — посміхнувшись, сказав той.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 4 м/с 3х
Тиск: 742 мм