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«Нова пошта» до свого дня народження знижує тариф на доставку Україною на 21 відсоток

16:12 11 лютого 2022
Нова Пошта

У неділю, 13 лютого, «Нова пошта» відзначатиме день народження. Компанії виповнюється 21 рік. У цей день лідер експрес-доставки анонсував проведення всеукраїнської акції. За її умовами, у цей день можна відправити необмежену кількість посилок зі знижкою 21%, повідомила пресслужба компанії.

Варто зазначити, що ці умови поширюються на всіх споживачів — як фізичних осіб, так і бізнес-клієнтів. При цьому бізнес-клієнтам знижка у 21% надається додатково до вже існуючих.

Що ще треба знати:

• Відправляйте посилку у неділю 13 лютого.

• Отримуйте 21% знижки на ціну доставки.

• Спеціальна пропозиція діє на доставку посилок та вантажів будь-якої ваги та у будь-яку точку України.

• Знижка формується автоматично під час заповнення накладної.

• Обмежень на кількість відправлень немає.

• Знижка поширюється на доставку будь-якої кількості посилок та вантажу.

• Знижка не поширюється на додаткові послуги.

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