«Нова пошта» до свого дня народження знижує тариф на доставку Україною на 21 відсоток
У неділю, 13 лютого, «Нова пошта» відзначатиме день народження. Компанії виповнюється 21 рік. У цей день лідер експрес-доставки анонсував проведення всеукраїнської акції. За її умовами, у цей день можна відправити необмежену кількість посилок зі знижкою 21%, повідомила пресслужба компанії.
Варто зазначити, що ці умови поширюються на всіх споживачів — як фізичних осіб, так і бізнес-клієнтів. При цьому бізнес-клієнтам знижка у 21% надається додатково до вже існуючих.
Що ще треба знати:
• Відправляйте посилку у неділю 13 лютого.
• Отримуйте 21% знижки на ціну доставки.
• Спеціальна пропозиція діє на доставку посилок та вантажів будь-якої ваги та у будь-яку точку України.
• Знижка формується автоматично під час заповнення накладної.
• Обмежень на кількість відправлень немає.
• Знижка поширюється на доставку будь-якої кількості посилок та вантажу.
• Знижка не поширюється на додаткові послуги.
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