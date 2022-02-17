Як перевірити пробіг автомобіля перед покупкою: українцям дали кілька слушних порад

При купівлі старого авто головним критерієм для прийняття рішення покупцем є пробіг автомобіля, який, як правило, вказується продавцем машини в оголошенні.

Однак тут слід розуміти, що опубліковані цифри не завжди відповідають дійсності. Як перевірити показник самостійно, пояснили експерти ресурсу Авторіа.

Виявляється, таких способів є кілька.

1. Оглядаючи транспортний засіб, зверніть увагу на вид панелі приладів, самого салону, всіх педалей і ручок кузова. У процесі експлуатації саме ці деталі піддаються постійним дотикам, а значить і зносу, тому приблизно за їхнім станом завжди можна визначити термін використання машини, що вам приглянулася.

2. Оглядаючи запропонований для продажу автомобіль, зверніть увагу на одометр і його тип. Сьогодні дуже легко підправити показання одометрів з тросиками, а також електронних лічильників. А ось вбудовані в спеціальні екрани одометри виправити практично неможливо, а якщо й можливо, то ця послуга коштуватиме у фахівця чимало. Щоб внести виправлення в лічильник, вбудований у РК-екран, потрібно буде повністю перепрошивати програму. Отже, купуючи машину з таким одометром, можна бути практично повністю впевненим у тому, що вказані на лічильнику цифри відповідатимуть дійсності.

3. Зверніть увагу на положення цифр на одометрі. Якщо в його роботу втручалися, на лічильнику можна буде побачити дещо викривлене розташування цифр одна до одної.

4. Якщо є можливість перевірити автомобіль на ремонтному стенді, не відмовляйтеся від цієї послуги, вона дозволить виявити, чи були якісь втручання у роботу лічильника, що показує пробіг.

5. Знайти інформацію, що вказує на скручений пробіг, можна прямо під капотом автомобіля. Загляньте під капот і зверніть увагу на ремінь ГРМ. Його потрібно міняти, як відомо, кожні 100 тисяч кілометрів пробігу. Якщо в авто стоїть новий ремінь ГРМ, але в лічильнику немає зазначеної цифри, тобто 100 000 км, вас напевно дурять.

Нагадаємо, у 2021 році Мін'юст, Державна виконавча служба та ДП «СЕТАМ» запровадили безплатну роздачу конфіскованих авто, які передають, як правило, військовим частинам, інтернатам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, органам державного правління, а також в'язницям та слідчим ізоляторам.

Фото vodila.org/

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