Фінансист і блогер Сергій Фурса у соцмережі дав клятву ненависті, пообіцявши завжди «нагадувати всім, хто такий Путін. І хто такі росіяни. І що таке Росія».

«Я був забанений фейсбуком на 24 години. За мову ненависті. Мову ненависті, яка була відповіддю на бомбування Києва. Ось так буває, бомбування — це ок, а ненавидіти за це — злочин.

Але ж фейсбук правий. Я ненавиджу. Усім серцем. Так, як ніколи. Я ненавиджу, і вже більше ніж 24 години. Я не думав, що у моєму серці буде стільки місця для ненависті. Але воно є. І сьогодні я обіцяю собі, що ця ненависть не згасне ніколи.

Я буду плекати ії. До кінця свого життя. Довгого чи короткого. Ненависть до тих, хто вирішив, що має право вбивати українців і руйнувати життя моїх співгромадян. Ненависть до Путіна. Ненависть до його солдатів. Ненависть до тих, хто мовчить, коли мовчання — то злочин, і думає, що він не відповідає за дії його влади.

Ми не знаємо, як закінчиться цей день. Ми не знаємо, що буде через місяць. Але як би це не закінчилось, я буду все своє життя робити все, щоб змусити їх відповісти. Кожного. До останнього подиху я буду плекати цю ненависть і робити все, щоб, де б вони не були, щоб вони не робили, вони відповіли. Це клятва ненависті. І я її не забуду. І не дам забути тим, у кого коротка пам`ять.

Я буду нагадувати всім, хто такий Путін. І хто такі росіяни. І що таке Росія. Я буду повторювати слова Рейгана про Імперію зла. І навіть якщо хтось вирішить забути, бо настав тимчасовий мир, я буду нагадувати. Всім тим, хто буде казати, що можна повернутись до звичайного життя. І це не змінить навіть смерть Путіна, який може так і не потрапити до Гааги, тримаючись за ядерну бомбу, але точно потрапить до пекла. Так от, коли Путін буде у пеклі, моя ненависть буде все ще сильною і вона не дасть мовчати, якщо хтось, радіючи, скаже що тепер з Росією можна почати з чистого листа. Ні, цей лист вже ніколи не буде чистим, він у крові й сльозах. І відповідати мають усі ті, хто зараз виконує накази Путіна, а потім буде казати, що в нього не було вибору. Моя ненависть і для них також. Моя ненависть до Росіі. Яка має спокутувати ті злочини, які зараз коять ії солдати.

Але є не тільки ненависть. Бо поряд з нею є любов. Любов до сліз. Любов, яка охоплює твоє серце, коли ти бачешь фотки нацгвардійців з Гостомеля. Нового пекла на Землі. Любов до сліз, коли тремтить все твоє тіло, а душа хоче розірватися, коли читаєш про хлопців з острова Зміїний. Хлопців, які захищали маленький шмат української землі. Українського каменю. Але сказали ті самі слова, які вголос промовляють всі українці. І я думаю, що вони сказали це не тільки мовою ненависті, але і мовою любові", — написав Фурса у фейсбуці.

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