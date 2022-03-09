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Клуб споживачів

Кабмін запровадив контроль цін на основні продукти харчування, ліки та паливо

18:15 9 березня 2022
продукти

На час воєнного стану в Україні ціни на основні продукти, ліки та паливо регулюватимуться державою. Таке рішення ухвалено Кабінетом міністрів з огляду на те, що вже є випадки різкого подорожчання базових продуктів, медикаментів.

Таким чином, контролюючі органи стежитимуть за націнкою на такі групи товарів:

Продукти

  • борошно пшеничне;
  • макаронні вироби;
  • батон;
  • хліб;
  • гречана крупа;
  • крупа вівсяна;
  • свинина;
  • яловичина;
  • птиця (тушки курячі);
  • молоко;
  • масло вершкове;
  • сметана;
  • яйця курячі;
  • олія соняшникова;
  • кристалічний цукор;
  • капуста білокачанна;
  • цибуля ріпчаста;
  • буряк;
  • морква;
  • картопля.

Ліки та медичні вироби

  • етанол (розчин 96%);
  • нестероїдні протизапальні ліки українського виробництва;
  • антибактеріальні ліки українського виробництва.

Паливо

  • бензин А-95;
  • дизельне паливо;
  • газ скраплений для автомобілів.

Контролювати ціни доручено обласним військовим адміністраціям разом із поліцією, Держпродспоживслужбою, Держслужбою з лікарських засобів.

Нагадаємо, державне регулювання цін на продукти в Україні існувало і раніше, але воно поширювалося не повністю на певну групу товарів, а лише на окремі види, наприклад, на молоко та масло визначеної жирності, макаронні вироби з борошна вищого гатунку тощо.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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