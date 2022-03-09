Кабмін запровадив контроль цін на основні продукти харчування, ліки та паливо
На час воєнного стану в Україні ціни на основні продукти, ліки та паливо регулюватимуться державою. Таке рішення ухвалено Кабінетом міністрів з огляду на те, що вже є випадки різкого подорожчання базових продуктів, медикаментів.
Таким чином, контролюючі органи стежитимуть за націнкою на такі групи товарів:
Продукти
- борошно пшеничне;
- макаронні вироби;
- батон;
- хліб;
- гречана крупа;
- крупа вівсяна;
- свинина;
- яловичина;
- птиця (тушки курячі);
- молоко;
- масло вершкове;
- сметана;
- яйця курячі;
- олія соняшникова;
- кристалічний цукор;
- капуста білокачанна;
- цибуля ріпчаста;
- буряк;
- морква;
- картопля.
Ліки та медичні вироби
- етанол (розчин 96%);
- нестероїдні протизапальні ліки українського виробництва;
- антибактеріальні ліки українського виробництва.
Паливо
- бензин А-95;
- дизельне паливо;
- газ скраплений для автомобілів.
Контролювати ціни доручено обласним військовим адміністраціям разом із поліцією, Держпродспоживслужбою, Держслужбою з лікарських засобів.
Нагадаємо, державне регулювання цін на продукти в Україні існувало і раніше, але воно поширювалося не повністю на певну групу товарів, а лише на окремі види, наприклад, на молоко та масло визначеної жирності, макаронні вироби з борошна вищого гатунку тощо.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»237
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