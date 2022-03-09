Кабмін запровадив контроль цін на основні продукти харчування, ліки та паливо

На час воєнного стану в Україні ціни на основні продукти, ліки та паливо регулюватимуться державою. Таке рішення ухвалено Кабінетом міністрів з огляду на те, що вже є випадки різкого подорожчання базових продуктів, медикаментів.

Таким чином, контролюючі органи стежитимуть за націнкою на такі групи товарів:

Продукти

борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

гречана крупа;

крупа вівсяна;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко;

масло вершкове;

сметана;

яйця курячі;

олія соняшникова;

кристалічний цукор;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля.

Ліки та медичні вироби

етанол (розчин 96%);

нестероїдні протизапальні ліки українського виробництва;

антибактеріальні ліки українського виробництва.

Паливо

бензин А-95;

дизельне паливо;

газ скраплений для автомобілів.

Контролювати ціни доручено обласним військовим адміністраціям разом із поліцією, Держпродспоживслужбою, Держслужбою з лікарських засобів.

Нагадаємо, державне регулювання цін на продукти в Україні існувало і раніше, але воно поширювалося не повністю на певну групу товарів, а лише на окремі види, наприклад, на молоко та масло визначеної жирності, макаронні вироби з борошна вищого гатунку тощо.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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