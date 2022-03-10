17 березня 2022

Якось в Індії мені розповіли історію, яка чимось невловимо нагадує те, що в ці важкі дні відбувається з усіма нами. І не лише з нами, до речі. Помітною мірою це стосується і наших ворогів. Так ось. Поділюсь нею з вами, друзі мої.

Багатства Індії не давали спокою багатьом завойовникам. Одним з них був Махмуд Газнаві. Він атакував Індію вісімнадцять разів і вісімнадцять разів зазнав поразки. Зазнавши поразки в черговий раз, він сховався в печері (тоді ще бункерів не було), як побитий собака. Сидячи там і обмірковуючи своє становище, він звернув увагу на павука, що плете свою павутину. Махмуд почав спостерігати за його діями. Йшов дощ, павук намагався прикріпити павутиння, але зривався і падав униз. Він падав рівно вісімнадцять разів, а на дев'ятнадцятий досяг успіху.

Махмуд несподівано підбадьорився, йому здалося, що це знак долі. І він почав вибудовувати план нового вторгнення. Абсолютно не замислюючись, скільки молодих воїнів йому доведеться покласти для досягнення своєї мети. Адже щоразу, коли він зазнав поразки, тисячі його воїнів залишалися лежати покинутими на чужій землі.

А Прітхвірджай Чаухан був правителем прикордонної області Індії. І всі знали, що Махмуд, проголошений царем у своїй країні, не мав жодного приводу вторгатися в Індію. Однак він вторгався в Індію та вторгався. Прітхвірджай Чаухан вісімнадцять разів завдав поразки Махмуду. Йому радили піти далі і добити ворога в його лігві. Йому казали, що той знову збере військо і несподівано нападе, тож ворога треба добити. Але Прітхвірджай Чаухан був людиною великої гуманності. Він говорив на це: «Люди, що живуть у країні Махмуда, нам не вороги, вони ні в чому не винні. Наше військо не для того, щоб завойовувати чужі країни. Ось якщо Махмуд прийде ще раз, ми знову розіб'ємо його».

Він ніяк не очікував, що цього разу Махмуд нападе відразу після поразки. Індійське військо було розпущене. І в цей момент Махмуд знову напав. Напав несподівано — і переміг. Притхвірджай потрапив у полон, і йому, за наказом Махмуда, викололи обидва ока. Такою була царська помста за поразки.

Притхвірджай був дуже гарною людиною і неперевершеним стрільцем із лука. В очікуванні страти він та його друг-поет, який вирішив розділити з ним мученицьку долю, сиділи у в'язниці. Коли їх вивели на площу для страти, поет звернувся до царя Махмуда з проханням. Він сказав:

- Всім відомо, що Прітхвірджай неперевершений лучник. Дозволь йому зробити останній постріл перед смертю.

Махмуду стало цікаво, як це сліпий стрілятиме, і він наказав подати в'язню, що йшов на смерть, лук з однією стрілою.

На міській площі, де було облаштовано місце для страти, було безліч людей, які прийшли подивитися на жорстоке видовище. І всі вони в цей момент завмерли, переводячи погляд з ешафоту, на якому самотньо стояли поет і його осліплий друг з луком у руках, на багато вбрану царську ложу, в якій на подушках лежав цар Махмуд.

- Ну, що, вже можна зробити постріл? — спитав поет.

І, побачивши, як Махмуд на знак згоди ліниво махнув рукою, голосно перепитав:

- То можна чи ні?

- Можна, можна! — роздратовано крикнув цар.

І в той же момент стріла, випущена майстерним лучником, пронизала серце злобного тирана.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.