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Клуб споживачів

Вперше після початку війни частина Києва відключена від електрики через ворожі обстріли

12:44 26 березня 2022
Свічка

Через обстріли окупантами передмість Києва (Гостомеля та Ірпеня) у Святошинському районі столиці перервано електропостачання, повідомила вранці 26 березня КМДА. Довелося вимкнути дві лінії електропередачі 110 кВт. Заклади охорони здоров'я району перейшли на резервне електропостачання. За повідомленнями співробітників «ФАКТІВ», світла немає і на одній із вулиць у Подільському районі столиці. На ліквідацію пошкоджень, за оцінкою фахівців підприємства «Київські електромережі», потрібно кілька годин. Але коли фахівці можуть здійснити ці роботи, залежить не від них.

«Аварійні служби одразу приступлять до огляду та оцінки пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, тому що окупанти продовжують обстріли», — йдеться у повідомленні КМДА.

Через цю аварію на правому березі протягом дня у правобережній частині Києва можливе зниження тиску води, попереджає мерія. Адже відключення ліній спричинило знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК «Київводоканал» вживає заходів щодо нормалізації тиску.

Нагадаємо, на вихідних у Києві знову оголосили комендантську годину.

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